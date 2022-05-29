للفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11SE

أطلقت شركة شاومي Xiaomi الصينية لصناعة الهواتف الذكية، 3 هواتف ذكية جديدة ضمن سلسلة ريدمي نوت 11، والتي تنطلق تحت اسم Redmi Note 11T Pro و Pro +، وذلك بالإضافة إلى إصدار متوسط الفئة يسمى Redmi Note 11SE.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Redmi Note 11SE، من شاومي المخصص لعشاق الفئة الاقتصادية، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ووتأتي شاشة الهاتف مع معدل أخذ عينات باللمس 400 هرتز.

سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11SE

ويتم تشغيل هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11SE، بواسطة معالج من نوع Dimensity 700، المطور من شركة كوالكوم بدقة تصنيع 7 نانومتر، وزودت الشركة الصينية هاتفها المميز بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت بمعمارية LPDDR5، ويتميز الهاتف بسعة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 تصل 128 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11SE

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، جاء هاتف شاومي Redmi Note 11SE، مع إعداد كاميرا خلفية مزدوجة، تضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر عمق 2 ميجابكسل، ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Redmi Note 11SE، ثنائي شرائح الاتصال مع واجهة المستخدم MIUI 12 من شاومي، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11، وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف شبكات الجيل الرابع 4G أو LTE وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية Bluetooth 5.2، ومنفذ شحن من نوع USB -C، ويضم الهاتف مستشعر بصمة جانبي للأمان البيومتري.

سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11SE

ويحتوي هاتف Redmi Note 11SE، على بطارية تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 18 وات، ويزن الهاتف حوالي 190 غراما.

وحددت الشركة سعر الإصدار الأساسي، الذي يأتي بسعة 4+ 128 جيجابايت، حوالي 165 دولار (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري)، والإصدار الثاني الذي يأتي بسعة 8 + 128 جيجابايت، سيكون سعره حوالي 210 دولار (أي ما يعادل 3900 جنيه مصري)، وسيكون الهاتف متاحا للبيع اعتبارا من 31 مايو، بخيارات ألوان هي: الأسود والأزرق.