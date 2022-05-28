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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

داعما لتقنية الـ5G.. شاومي تستعد لإطلاق أرخص إصدارات سلسلة Redmi 11

هاتف Redmi 11 5G
هاتف Redmi 11 5G

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق أحد أكثر الهواتف الذكية منخفضة التكلفة ضمن سلسلة Redmi 11، حيث من المقرر أن تعلن الشركة الصينية خلال الشهر المقبل عن إصدار جديد يعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صمم هاتف Redmi 11 5G ليكون من بين أرخص هواتف تشكيلة شاومي الجديدة ريدمي 11، والذي سيطرح في الأسواق العالمية كهاتف 5G بسعر منافس.

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مميزات هاتف شاومي المرتقب Redmi 11 5G

ويمتاز هاتف شاومي المرتقب Redmi 11 5G، بشاشة مثقبة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، مزودة بطبقة حماية ضد الخدوش مصنوعة من زجاجGorilla Glass 3.

وسيتم تشغيل هاتف شاومي الجديد Redmi 11 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والذي سيقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية micro SD.

وسيضم هاتف شاومي الجديد Redmi 11 5G، كاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويتوافر مع هاتف Redmi 11 5G، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير، والتي يمكن شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 18 وات، وكما سيعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 13 من شاومي، المستندة إلى نظام جوجل أندرويد 11.

وتشير الشائعات إلى أن هاتف Redmi 11 5G، سيباع مقابل سعر حوالي 180 دولار (أي ما يعادل 3300 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي 4 + 64 جيجابايت.

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