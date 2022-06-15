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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داوود عبد السيد عن مواطن ومخبر وحرامي: تعرضت لمشكلة مع النقابة.. فيديو

المخرج الكبير داوود
المخرج الكبير داوود عبد السيد

قال المخرج الكبير داوود عبد السيد،   أن الرقابة في مسيرته الفنية لم تزعجه على الإطلاق ،؛ ورداً على سؤال   الإعلامية لميس الحديدي ، بالذات في فيلم أرض الخوف هل أزعجتك ؟ ليرد قائلا “  كان ليهم وجهة نظر   معينة  وقتها والي حلها وقتها علي أبو شادي  كان الريب والذي يحاول في نفس الوقت تمرير الفيلم  وطلب مني أكتب مشهد معين  وقلتله مش هعمل ده قلي  خلاص  بس هو كان عاوز يعمل ده عشان يمرره  ”

تابع ً خلال لقاء  "عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: أيضاً تعرضت لمشكلة مع الرقابة في فيلم مواطن ومخبر وحرامي  وتم تكوين لجنة وقتها من المثقفين  وأخد براءة " .


وعن اختياره في فيلم مواطن ومخبر وحرامي للراحل شعبان عبد الرحيم   قائلا "  كنت وقتها بدور على حد وحد ما رشحهولي  وكنا في رمضان قبل العيد  وسألت الفنان صلاح عبد الله عنه  وقلتله تعرفه ؟ قلي أعرفه  ونده على جرسون قله هات صورة لشعبان عبد الرحيم فجاب  كاسيت  عليه صورته ولما شفت شكله  بالقبعة قلت  كويس ده في حد ذاته فكرة ".

مبينا ً أن وجود شعبان  عبد الرحيم  جعل الفيلم يكتمل  بالأغاني  التي صممت له أكملت شكل الاستايل “  وعرض في العيد ولاقى نجاحاً كبيرا ".

 

صلاح عبد الله لميس الحديدي الرقابة رمضان الفنان صلاح عبد الله داوود عبد السيد شعبان عبد الرحيم

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