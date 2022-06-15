محافظ الفيوم يبحث آليات وضع منظومة متكاملة للنظافة وتدوير المخلفات

بحثالدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد وزارة التنمية المحلية، وممثلي الهيئة العربية للتصنيع، آليات وضع منظومة متكاملة للنظافة وتدوير المخلفات بالمحافظة، وإجراءات تسليم المدفن الصحي بكوم أوشيم، والمدفن الصحي ومحطة تجميع القمامة الوسيطة بمركز يوسف الصديق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور أحمد سعيد عبد الحميد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية، والدكتور أحمد عاطف مدير وحدة المشروعات والخطط بالوزارة، والعميد محمد شاهين مدير إدارة المشروعات بالهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ورئيس مجلس مدينة طامية، ونائب رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق، وممثلي البيئة بالديوان العام.

تناول الاجتماع، سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، ووزارة التنمية المحلية، ومسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والهيئة العربية للتصنيع، لوضع آليات منهجية لمنظومة النظافة على أرض محافظة الفيوم، ومناقشة الرؤى والمقترحات بشأن تدوير القمامة والمخلفات، والعمل على وضع كافة الأفكار حيز الدراسة الجادة بهدف تنفيذ المنظومة على أرض الواقع لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، مع الاستغلال الأمثل للمخلفات والقمامة التى يتم تجميعها من خلال حملات النظافة اليومية بشتى مراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع استعداد المحافظة على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات لوضع منظومة متكاملة للنظافة وتدوير المخلفات، من خلال تضافر الجهود والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية، لتوفير خدمة متميزة للمواطنين بشتى مراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى أهمية رسم المشهد الخاص بمنظومة النظافة بوضوح خلال المرحلة المستقبلية على أسس منهجية وعلمية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية رصد الاحتياجات الفعلية لتنفيذ منظومة النظافة على أرض الفيوم، ووضع التصورات العامة المقترحة لها، لافتاً إلى أهمية عقد لقاءات تنسيقية بمشاركة جهاز المخلفات الصلبة، ووحدة إدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، وممثلي الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي إدارة البيئة بالمحافظة، لسرعة وضع كافة الأفكار والمقترحات حيز الدراسة بهدف تنفيذ منظومة النظافة المتاكلة على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، من خلال توقيتات زمنية محددة.

وأكد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية، بأن الوحدة على استعداد للتعاون البناء مع المحافظة، لوضع الرؤية المستقبلية لمنظومة النظافة وتدوير القمامة، سواء عمليات التشغيل أو أعمال المدافن الصحية، أو تجهيز مصانع التدوير، لافتاً إلى أنه تم تجهيز الرسومات الهندسية وشهادات الضمان وغيرها من الإجراءات لتنفيذ المنظومة، وسيتم موافاة المحافظة بها بداية الأسبوع القادم، موضحاً أنه تم اليوم مناقشة إجراءات تسليم المدفن الصحي بكوم أوشيم، والمدفن الصحي ومحطة تجميع القمامة الوسيطة بمركز يوسف الصديق.

وأشار الى ضرورة تشكيل لجنة عليا من ممثلي الجهات المشاركة بالاجتماع وغيرها من الجهات ذات الصلة، لإعداد دراسات التشغيل، لمنظومة النظافة، بجانب لجنة تسيير الأعمال والعمل من خلال ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أهمية العمل من خلال ثلاثة محاور وهي وحدة إدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، وصندوق النظافة بالمحافظة، بجانب الخطط الرئيسية للتشغيل، من خلال آلية عمل واضحة بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة من جانب ومحافظة الفيوم من جانب آخر