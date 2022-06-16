لمرضى العظام.. تعرف على أهم الأطعمة للعلاج

هناك بعض المكملات الغذائية و المواد المغذية و الأغذية التي تساعد على حماية الغضاريف و المفاصل و الفقرات في الجسم من التآكل والضعف ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الاطعمة التى تساعد على تقوية وفقا لموقع هيلثى.
1-الاهتمام بالخضار و والفواكه :
تساعد بعض مضادات الأكسدة ، الموجودة في الفواكه والخضروات مثل التفاح والبصل والكراث والفراولة ، في تقليل التهاب المفاصلوآلامها.
2-أضف أحماض أوميغا 3 الدهني..
قد تساعد أوميغا 3 في تخفيف آلام المفاصل وتقليل التيبس الصباحي.
تناول حصتين من الأسماك الدهنية كل أسبوع. بعض أفضل مصادر أوميغا 3 هي السلمون والماكريل والرنجة والتونة والسردين.
3-استخدم زيت الزيتون..
أظهرت إحدى الدراسات أن المركب الموجود في زيت الزيتون ، والذي يسمى الأوليوكانثال ، له نفس التأثيرات المضادة للالتهابات مثلالإيبوبروفين.
4-احصل على ما يكفي من فيتامين سي..
عنصر أساسي لصحة المفاصل ، فيتامين سي يساعد في بناء الكولاجين والنسيج الضام.
يمكن أن توفر لك الكثير من الأطعمة جرب الفواكه الحمضية والفلفل الأحمر والفراولة والبروكلي والملفوف واللفت والكيوي
5-الشاي
شرب الشاي قد يقلل من الالتهاب وتلف المفاصل الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي.
والشاي - سواء كان أخضر أو أسود أو أبيض وغيرهم- يحتوي على مضادات أكسدة تسمى البوليفينول التي تعزز نظام المناعة لديك.
بعض النصائح للحفاظ على العظام..
-اعتدل في تناول اللحوم الحمراء
-تجنب المعلبات و اللحوم المصنعة
-السكريات و الدسم و الدهون الضارة
-استبدل النشويات بمنتجات الحبوب الكاملة