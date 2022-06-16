لمرضى العظام.. تعرف على أهم الأطعمة للعلاج





هناك بعض المكملات الغذائية و المواد المغذية و الأغذية التي تساعد على حماية الغضاريف و المفاصل و الفقرات في الجسم من التآكل والضعف ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الاطعمة التى تساعد على تقوية وفقا لموقع هيلثى.





1-الاهتمام بالخضار و والفواكه :





تساعد بعض مضادات الأكسدة ، الموجودة في الفواكه والخضروات مثل التفاح والبصل والكراث والفراولة ، في تقليل التهاب المفاصلوآلامها.





2-أضف أحماض أوميغا 3 الدهني..

قد تساعد أوميغا 3 في تخفيف آلام المفاصل وتقليل التيبس الصباحي.





تناول حصتين من الأسماك الدهنية كل أسبوع. بعض أفضل مصادر أوميغا 3 هي السلمون والماكريل والرنجة والتونة والسردين.





3-استخدم زيت الزيتون..





أظهرت إحدى الدراسات أن المركب الموجود في زيت الزيتون ، والذي يسمى الأوليوكانثال ، له نفس التأثيرات المضادة للالتهابات مثلالإيبوبروفين.





4-احصل على ما يكفي من فيتامين سي..





عنصر أساسي لصحة المفاصل ، فيتامين سي يساعد في بناء الكولاجين والنسيج الضام.

يمكن أن توفر لك الكثير من الأطعمة جرب الفواكه الحمضية والفلفل الأحمر والفراولة والبروكلي والملفوف واللفت والكيوي





5-الشاي





شرب الشاي قد يقلل من الالتهاب وتلف المفاصل الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي.





والشاي - سواء كان أخضر أو ​​أسود أو أبيض وغيرهم- يحتوي على مضادات أكسدة تسمى البوليفينول التي تعزز نظام المناعة لديك.





بعض النصائح للحفاظ على العظام..

-اعتدل في تناول اللحوم الحمراء

-تجنب المعلبات و اللحوم المصنعة

-السكريات و الدسم و الدهون الضارة

-استبدل النشويات بمنتجات الحبوب الكاملة