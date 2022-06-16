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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضى العظام.. تعرف على أهم الأطعمة للعلاج

صدى البلد

 


 

هناك بعض المكملات الغذائية و المواد المغذية و الأغذية التي تساعد على حماية الغضاريف و المفاصل و الفقرات في الجسم من التآكل والضعف ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الاطعمة التى تساعد على تقوية وفقا لموقع هيلثى.


 

1-الاهتمام بالخضار و والفواكه :


 

تساعد بعض مضادات الأكسدة ، الموجودة في الفواكه والخضروات مثل التفاح والبصل والكراث والفراولة ، في تقليل التهاب المفاصلوآلامها.


 

2-أضف أحماض أوميغا 3 الدهني..

قد تساعد أوميغا 3 في تخفيف آلام المفاصل وتقليل التيبس الصباحي.


 

تناول حصتين من الأسماك الدهنية كل أسبوع. بعض أفضل مصادر أوميغا 3 هي  السلمون والماكريل والرنجة والتونة والسردين.


 

3-استخدم زيت الزيتون..


 

أظهرت إحدى الدراسات أن المركب الموجود في زيت الزيتون ، والذي يسمى الأوليوكانثال ، له نفس التأثيرات المضادة للالتهابات مثلالإيبوبروفين.


 

4-احصل على ما يكفي من فيتامين سي..


 

عنصر أساسي لصحة المفاصل ، فيتامين سي يساعد في بناء الكولاجين والنسيج الضام.

يمكن أن توفر لك الكثير من الأطعمة جرب الفواكه الحمضية والفلفل الأحمر والفراولة والبروكلي والملفوف واللفت والكيوي


 

5-الشاي


 

شرب الشاي قد يقلل من الالتهاب وتلف المفاصل الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي.


 

والشاي - سواء كان أخضر أو ​​أسود أو أبيض وغيرهم- يحتوي على مضادات أكسدة تسمى البوليفينول التي تعزز نظام المناعة لديك.


 

بعض النصائح للحفاظ على العظام..

-اعتدل في تناول اللحوم الحمراء

-تجنب المعلبات و اللحوم المصنعة

-السكريات و الدسم و الدهون الضارة

-استبدل النشويات بمنتجات الحبوب الكاملة

لمرضى العظام تعرف على اهمية تناول هذه الاطعمه ألتهاب المفاصل فيتامين سي زيت الزيتون الخضروات المكملات الغذائية التهاب المفاصل الروماتويدي لفواكه والخضروات

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