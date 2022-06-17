عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينيت يناقش إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع نتنياهو

بينيت يناقش إمكانية
بينيت يناقش إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع نتنياهو

كشفت قناة كان العبرية، الليلة الماضية النقاب عن إجراء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مشاورات سياسية في الكرياه لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن الائتلاف الحكومي مني بهزيمة أخرى في عملية تصويت هامة في الكنيست الليلة الماضية، وصرح رئيس الوزراء نفتالي بينت بأنه وزملاءه مستمرون في العمل ولن يستسلموا لان البدائل فظيعة ومروعة وهي بنيامين نتنياهو وايتامار بن غفير وانتخابات وهذا ليس في مصلحة الشعب الإسرائيلي.

كما مني الائتلاف الحكومي يوم أمس  بنكسة عندما صادقت الكنيست بكامل هيئتها على احباط خطة الاصلاح في مجال الهواتف الخلوية التي قدمها وزير الاتصالات يوعاز هندل .

وتعد هذه النكسات دليلا على تفكك اواصر الائتلاف وتصويت اعضائه بشكل حر دون الامتثال الى الانضباط الكتلوي.

وول ستريت جورنال: إسرائيل تنسق سرا مع أمريكا قبل شن هجمات ضد سوريا

موقع عبري: إسرائيل تطلب مساعدة بايدن لتمويل منظومة الليزر الدفاعية

بينيت نتنياهو إسرائيل تل أبيب تشكيل الحكومة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

ترشيحاتنا

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 17-6-2022

أجمل دعاء في الدنيا.. يقال يوم الجمعة

محافظ القاهرة: لجنة هندسية لفحص المباني المجاورة لعقار الوايلي المنهار

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بينيت يناقش إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع نتنياهو

الريال السعودي بـ 5 جنيهات.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 17-6-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلم المعادلة صفر ومسلسل رحلة المجنون وثلاث مسرحيات جديدة.. تفاصيل أعمال الفنان محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

فيديو

تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام.. فيديو جراف

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ