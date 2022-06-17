جنرال موتورز تطرح كاديلاك ليريك و GMC هامر الكهربائية في أوروبا

تتجه جنرال موتورز الأمريكية خلال الفترة القادمة لأوروبا لأنها تريد تنشيط قطاع عملياتها في القارة القديمة.

وفقا لتقرير موقع "أوتوموتيف" المتخصص في السيارات والنقل، في عام 2017 ، باعت جنرال موتورز العلامات التجارية "أوبل" و"فوكسهول" لما كان يعرف آنذاك بـ PSA ، وهي الشركة التي أصبحت الآن "ستيلانتس" بعد الاندماج بنسبة 50:50 مع فيات كرايسلر موتور. ومنذ لك الحين تقريبًا لا توجد سيارة في السوق الأوروبية لجنرال موتورز، باستثناء شيفروليه كورفيت بأعداد صغيرة جدًا. قد يتغير هذا في المستقبل القريب حيث تنوي جنرال موتورز طرح هامر و كاديلاك في القارة القديمة.

كاديلاك ليريك

موقع أخبار السيارات لديه معلومات مؤكدة من "أشخاص على دراية بالموضوع" ، زعموا أن كاديلاك يمكن أن تكون أول سيارة يتم إطلاقها في أوروبا بمجموعة نقل كهربائية بالكامل، وفي الغالب ستكون طراز "كاديلاك ليريك" الكهربائية المعروضة للبيع الآن في الولايات المتحدة، ستكون ليريك EV أول سيارة من العلامة التجارية تصل إلى السوق الأوروبية. إذا أثبتت هذه الخطوة نجاحها ، فيمكن أن تطرح جنرال موتورز أيضًا سيارة جي إم سي هامر EV - أكبر وأقوى وأكثر مركباتها الكهربائية تقدمًا من الناحية التكنولوجية.

كاديلاك ليريك

وعلى الرغم من أن جنرال موتورز ما زالت متحفظة في الإعلانات الخاصة بخططها المستقبلية للقارة العجوز، ولا توجد أية بيانات رسمية عن عودة العلامة التجارية الأمريكية لأوروبا ، قالت ماري بارا ، الرئيس التنفيذي للشركة ، إنها تستطيع تخيل عودة جنرال موتورز إلى القارة القديمة، خاصة وأنه منتصف العقد المقبل أي في 2035، ستتحول جنرال موتورز بالكامل إلى مجموعة طرازات كهربائية خالصة، والتي تتوافق تمامًا مع استراتيجيتها النظرية لأوروبا.

وأوضحت "بارا" في مايو الماضي: "منذ حوالي خمس سنوات ، قمنا ببيع أعمالنا في أوبل إلى ما يعرف الآن باسم شركة ستيلانتس ولا نأسف على بيعها خاصة وأنها كانت شركة تنتج سيارات بمحركات احتراق داخلي فقط، لكننا نتطلع إلى فرصة للعودة مرة أخرى للسوق الأوروبي من خلال السيارات الكهربائية، نريد أن نكون لاعبين رئيسيين هناك".