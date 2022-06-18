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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى يونس عن انضمامه لقناة الزمالك: أنا أهلاوي لحما ودما

صدى البلد

علق مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، على انضمامه بشكل رسمي لقناة نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفى يونس في تصريحات عبر قناة الزمالك: “أنا أهلاوي لحمًا ودمًا أكتر من الناس الموجودة داخل النادي الأهلي”.

وتابع: “بعتبر قناة الزمالك بيتي الثاني لأن للأسف ماليش مكان في بيتي”.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن انضمام مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، لقناة القلعة البيضاء، ليس كيداً لجماهير القلعة الحمراء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “كابتن مصطفى يونس مش جاي عشان نكايد النادي الأهلي”.

وتابع: “لاعيبة النادي الأهلي والزمالك كلهم أشقاء وأصدقاء، وكابتن حنفي بسطان نجم الزمالك مكانش بيقعد الا مع محمد الجندى، نجم الأهلي”.

واختتم: “كابتن مصطفى سيكون متواجدا في برنامج أهلاوى وزملكاوى الذي سيُعرض مساء يوم الجمعة من كل أسبوع”.

مصطفى يونس الأهلى الزمالك قناة الزمالك أخبار الرياضة

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