فلسطين والإبداع العربي.. ندوة في اتحاد كتاب مصر..غدا

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر – لجنة العلاقات العربية بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ندوة تحت عنوان “فلسطين . . والإبداع العربي ” ؛ المقامة تحت رعاية رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب ا.د علاء عبد الهادي بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة .

يشارك في الندوة من سفارة فلسطين بالقاهرة ضيف شرف الندوة المستشار الثقافي ناجي الناجي، وادارة رئيس لجنة العلاقات العربية باتحاد الكتاب الأديب ا.د بسيم عبد العظيم ، ومشاركة الأديب عبد الواحد محمد (عضو اللجنة)، والأديبة ثريا عبد البديع (مقر اللجنة)، والأديب الدكتور جمال مرسي (عضو اللجنة) ، والأديبة د.سهام الزعيري (منسق اعلامي للجنة) .

كما تشهد الفعالية حضور حشد من الأدباء والكتاب المصريين والفلسطينيين حيث يتم التطرق للإبداع العربي والمشهد الشعري والسردي الفلسطيني والعربي المناصر للقضية الفلسطينية.

تقام الندوة في تمام الساعة السادسة مساء غدا الأحد في مقر اتحاد كتاب مصر الكائن في ۱۱ شارع حسن صبري بحي الزمالك – بالقاهرة .