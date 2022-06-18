كيفية الوقاية من أمراض القلب والضغط فى الصيف

يعد القلب من أكثر الأعضاء التى تتأثر بالدرجات الحرارة سواء خلال الموجات شديدة البرودة فى الشتاء أو الموجات الحارة فى الصيف مما يحتم على الجميع الاهتمام بصحة القلب خاصة إذا كانوا يعانون من مشاكل الضغط أو الشرايين أو اضطرابات القلب.

نعرض لكم فيما يلي مجموعة من العادات التى تساعد على الحفاظ على صحة القلب خلال الصيف وفقا لما جاء فى موقع “ southflcardio ”

اختار التمارين المناسبة

يجد القلب خلال الصيف صعوبة فى تحمل المجهود الكبير خاصة أثاء ساعات النهار مثل الجري لذا احرص على اختيار التمارين البسيطة ذات المجهود المحدود.

ابتعد عن الكافيين والكحول

يسبب الكافيين والكحول الجفاف مما يشكل خطورة القلب فى الصيف خاصة بالنسبة للمرضى أو من يعانون من مشاكل به

الماء

يحافظ تناول الماء على درجة حرارة الجسم فى معدلاتها الطبيعية مما يساعد على انتظام ضربات القلب وعمل جميع أجهزة الجسم بشكل جيد.

درجة حرارة المكان

التواجد فى أماكن ذات درجات حرارة باردة خاصة خلال ساعات النهار فى الصيف يحمى القلب من المشاكل التى تحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

ملابس مناسبة

الملابس الخفيفة والقطنية جيدة فى الصيف تقلل من تأثير درجة الحرارة والألوان الفاتحة تعكس الحرارة في فصل الصيف وكل هذا يقلل من تأثيرها على الجسم والقلب.

واقي الشمس

يجب تجنب الخروج في أوقات الذروة وإذا كانت هناك ضرورة تضع كريما واقيًا من الشمس وعليه البقاء في درجة حرارة منخفضة.

راقب لون البول

يدل البول الداكن على الجفاف وهو مؤشر خطر يزيد من اضطرابات القلب لذا لابد من تجنب الجفاف من خلال وتناول كمية كافية من السؤال الطبيعية والماء خاصة عدما يكن لون الداكن

أكل صحي وخفيف

ليعب الغذاء الصحى دورا كبيرا فى الحفاظ على مختلف أعضاء الجسم ولكن خلال فصل الصيف يجب الاهتمام بتناول الغذاء الصحى والخفيف لعدم الضغط على القلب بمجهود زائد بسبب الاطعمة الدهنية .