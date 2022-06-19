أسعار بيجو 508 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة| صور

شهدت النسخة بيجو 508 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة خلال الايام القليلة الماضية، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من تلك النسخة الرياضية والتي تنتمي لفئة السيدان، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 10 الاف جنيه.

بيجو 508 موديل 2022

تأتي السيارة بيجو 508 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر/ساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية.

بيجو 508 موديل 2022

كما حصلت السيارة بيجو 508 موديل 2022 على محرك بسعة 1600 سي سي تيربو، ولكن بقوة 215 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، مع القدرة على التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 7.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر/ساعة.

بيجو 508 موديل 2022

أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 619.990 جنيه بدلاً من 609.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 683.990 جنيه بدلاً من 673.990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 739.990 جنيه بدلاً من 729.990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 744.990 جنيه بدلاً من 734.990 جنيه.

فئة gt بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 834.990 جنيه بدلاً من 824.990 جنيه.

فئة gt بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 839.990 جنيه بدلاً من 829.990 جنيه.