سعر ومواصفات بيجو 5008 موديل 2021 في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو لصناعة السيارات الفرنسية، عن طرح طراز 5008 موديل 2021، والتي تنتمى الى فئة السيارات الـSUV، خلال نهاية العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت وتسعى الشركة للمنافسة داخل السوق بهذا الطراز.

وأوضح وكيل بيجو في مصر ان السيارة طراز 5008 موديل 2021 ، تم طرح 6 فئات سعرية مختلفة لها ، وهم الفئة الأولى Active Pack ، و الفئة الثانية Allure Pack ، والفئة الثالثة GT ، و الفئة الرابعة GT – Red interior ، والفئة الخامسة GT Pack ، والفئة السادسة GT Pack – Red interior .

وتأتى أبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2021 ، بطول 4641 و عرض 1844 وارتفاع 1646 ، اما سعة الشنطة الخلفية فتأتى بـ 510 لترات .

ومن المعروف ان السيارة بيجو 5008 موديل 2021 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 165 حصان ، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك .

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة 8.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضم السيارة السيارة بيجو 5008 موديل 2021 ، عدد من المواصفات وعوامل الأمان منها وسائد وستائر هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، وأنظمة دعم الفرامل في حالات الطوارئ EBA، ونظام تنبيه السائق، ومثبت ومحدد سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

وتأتى السيارة بيجو 5008 موديل 2021، بعدد من الكماليات والتجهيزات من بينها حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة نهارية LED، وحساسات مطر، وقضبان سقف، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع وجود مخارج خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بإمكانية بدالات نقل السرعات، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع إشارات LED، وخاصية التحكم في وضعية المقاعد الأمامية، وشاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، ومسند يد أمامي .

بالإضافة الى جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وخاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًا، للفئة الثانية ، و نظام تنبيه للنقط العمياء، و خاصية التنبيه من الخروج من الحارة المرورية، والتحكم فى مستوى إضاءة المصابيح الأمامية، ومخرج عادم ثنائي الفتحات، وخاصية التحكم في وضعية مقعد السائق كهربائيًا، وخاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية، وفرش جلد للمقاعد للفئة الثالثة والاعلى .

اما الفئة الأعلى والتي تعتبر الرابعة ، تأتى بجنوط رياضية 19 بوصة، ونظام المساعدة عند ركن المركبة، وكاميرا أمامية، وشاشة وسائط 10 بوصة تعمل بخاصية اللمس .

اما عن أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2021 في مصر :

- أوتوماتيك ACTIVE بسعر 564,990 جنيه .

- أوتوماتيك ALLURE بسعر 609,990 جنيه .

- أوتوماتيك GT بسعر 684,990 جنيه .

- أوتوماتيكGT RED INTERIOR بسعر 694,990 جنيه .

- أوتوماتيكGT PACK بسعر 734,990 جنيه .

- أوتوماتيكGT PACK RED INTERIOR بسعر 744,990 جنيه .