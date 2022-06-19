عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

19 يونيو .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الابراج
الابراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز  وظروف واعدة تشجعك على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الاوضاع وتغذيك بالشجاعة لاختبار قدراتك وتوظيف مهاراتك سوف تتألق بعملك وتلفت الأنظار بسبب مهارتك وإصرارك على تبوء مراكز عالية وأيضاً على التميّز وتكون سبّاقاً في عملك وجامعتك ومدرستك  تتسلّط الأضواء أيضاً وبشكل واضح على استقرار شراكاتك وارتباطاتك سواء كانت مهنية أو اجتماعية أو حتى عاطفية. 

txt

نشرة المرأة.. حظك اليوم وأسباب وأعراض نقص المغنيسيوم في الجسم

txt

الجمعة 17يونيو .. حظك اليوم في عالم الأبراج

مواليد اليوم الاحد 19 حزيران يونيو من برج الجوزاء.


تتمتع مولودة اليوم من برج الجوزاء بستايل جذاب ومرح، فهى تحب أن يلاحظ الآخرين ذوقها المرح في اختيار الأزياء والإطلالات الفريدة التى تظهر بها كل يوم. تحب إمرأة برج الجوزاء تجربة الأزياء الجديدة بصيحاتها وموديلاتها المختلفة، ولا تتنازل عن إضفاء لمستها الخاصة على ما ترتديه. تميل كذلك إلى الألوان الهادئة والأقمشة الناعمة مثل الشيفون والقطن الناعم. وفيما يخص الإكسسوارات، فلا تخلو خزانتها من الخواتم والأساور المميزة والعصرية كما أن بينها وبين الحقائب علاقة عشق لا ينتهي، فسوف تجد فى خزانة ملابسها عدد كبير من حقائب اليد والسهرة والحقائب الكبيرة بتصميماتها المختلفة.  

الأبراج حظك اليوم برج الجوزاء حظك اليوم مواليد اليوم ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

أخبار الزمالك| رسالة عاجلة من مجلس الإدارة .. فيريرا يعلن قائمة الديربي

ضحايا شوية مرتزقة.. رد ناري من وفاء عامر على خلاف شقيقتها آيتن وريهام حجاج

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 30-3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 28-3- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 23- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 21-3- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 /6 /2022 والقنوات الناقلة

إبراهيم عبدالخالق: أتوقع تألق إمام عاشور ضد الأهلي

شقيق ياسمين عبد العزيز: رجوعي لربنا والتزامي بالصلاة غيّر فيا حاجات كتير

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

اقرأ هذة السورة وأنت ذهاب إلى العمل.. تزيد الرزق

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

فيديو

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ