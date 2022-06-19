19 يونيو .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز وظروف واعدة تشجعك على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الاوضاع وتغذيك بالشجاعة لاختبار قدراتك وتوظيف مهاراتك سوف تتألق بعملك وتلفت الأنظار بسبب مهارتك وإصرارك على تبوء مراكز عالية وأيضاً على التميّز وتكون سبّاقاً في عملك وجامعتك ومدرستك تتسلّط الأضواء أيضاً وبشكل واضح على استقرار شراكاتك وارتباطاتك سواء كانت مهنية أو اجتماعية أو حتى عاطفية.

مواليد اليوم الاحد 19 حزيران يونيو من برج الجوزاء.



تتمتع مولودة اليوم من برج الجوزاء بستايل جذاب ومرح، فهى تحب أن يلاحظ الآخرين ذوقها المرح في اختيار الأزياء والإطلالات الفريدة التى تظهر بها كل يوم. تحب إمرأة برج الجوزاء تجربة الأزياء الجديدة بصيحاتها وموديلاتها المختلفة، ولا تتنازل عن إضفاء لمستها الخاصة على ما ترتديه. تميل كذلك إلى الألوان الهادئة والأقمشة الناعمة مثل الشيفون والقطن الناعم. وفيما يخص الإكسسوارات، فلا تخلو خزانتها من الخواتم والأساور المميزة والعصرية كما أن بينها وبين الحقائب علاقة عشق لا ينتهي، فسوف تجد فى خزانة ملابسها عدد كبير من حقائب اليد والسهرة والحقائب الكبيرة بتصميماتها المختلفة.