بعد انتشار حالات الانتحار.. البروبيوتيك: هل يمكن أن تساعد بكتيريا الأمعاء الجيدة في معالجة الإكتئاب

يؤثر الاكتئاب على ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وحدها، غالبًا ما يكون علاج الاكتئاب معقدًا وقد يتضمن مزيجًا من العديد من العلاجات، يقترح بحث جديد أن البروبيوتيك قد تكون علاجًا تكميليًا مفيدًا في تحسين أعراض الاكتئاب.

مع وجود ما يقدر بـ 21 مليون بالغ في الولايات المتحدة يُعتقد أنهم عانوا من نوبة اكتئاب كبرى واحدة أو أكثر في عام 2020 ، وفقًا لـالمعهد الوطني للصحة العقلية (NIMH) ، يستمر البحث عن خيارات علاج محسنة - خارج الأدوية القياسية.



نشرت دراسة حديثة في الطب النفسي متعدية وجد أن البروبيوتيك قد يكون علاجًا تكميليًا مفيدًا للأشخاص المصابين بالاكتئاب.

تضيف الدراسة إلى الأدلة الحالية التي تثبت وجود صلة بين صحة الأمعاء والصحة العقلية.



العلاج الحالي للاكتئاب

وفقًا لـ NIMH ، يتم تعريف نوبة اكتئاب كبرى على النحو التالي:

فترة أسبوعين على الأقل عندما يعاني الشخص من مزاج مكتئب أو فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة اليومية ، وكان يعاني من غالبية الأعراض المحددة ، مثل مشاكل النوم أو الأكل أو الطاقة أو التركيز أو تقدير الذات. "

بحسب ما نشره موقع medical news today ، أن علاج الاكتئاب غالبًا ما يختلف من شخص لآخر لأن الأعراض والشدة تختلف من شخص لآخر. قد يشمل العلاج مزيجًا مما يلي:

دعم من المجموعات والأصدقاء وأفراد الأسرة

العلاج السلوكي المعرفي ، والذي يتضمن تعلم تغيير أنماط التفكير والإجراءات للمساعدة في إدارة الأعراض

الأدوية مثل استخدام مضادات الاكتئاب

يمكن أن يساعد أيضًا تحسين مجالات الصحة الأخرى ودعم الرفاهية العامة في علاج الاكتئاب. على سبيل المثال ، يمكن أن يفيد استخدام تقنيات الاسترخاء والتمارين الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

ومع ذلك ، لا يزال الباحثون يعملون على فهم أفضل السبل لمساعدة الأشخاص المصابين بالاكتئاب ، بما في ذلك استخدام العلاجات التكميلية.



البروبيوتيك لاستكمال العلاج

كانت الدراسة المعنية عبارة عن تجربة عشوائية محكومة تعمقت في العلاقة بين البكتيريا الطبيعية في الأمعاء وصلتها بالدماغ. لاحظ مؤلفو الدراسة أن الأبحاث السابقة أظهرت أنه من بين الأشخاص المصابين بالاكتئاب ، هناك أيضًا تغييرات في تكوين البكتيريا في الأمعاء.

كان المشاركون في الدراسة من البالغين المصابين بالاكتئاب حاليًا. استخدم الباحثون مقياس تصنيف هاملتون للاكتئاب لتقييم اكتئاب المشاركين.

كان المشاركون في واحدة من مجموعتين: مجموعة تلقت البروبيوتيك على مدى أربعة أسابيع بينما تلقت الأخرى العلاج الوهمي.

البروبيوتيك ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، هي "كائنات حية دقيقة (مثل البكتيريا والخمائر) توفر فوائد صحية عند تناولها". يمكن أن يكون لها تأثير على البكتيريا الموجودة في الأمعاء ويمكن للناس الحصول عليها من خلال المكملات الغذائية أو أنواع معينة من الطعام.

وجد الباحثون أن المشاركين الذين تلقوا البروبيوتيك كان لديهم انخفاض أعلى في أعراض الاكتئاب. كما رأوا زيادة في مجموعة من البكتيريا تسمى Lactobacillus بين فلورا الأمعاء للمشاركين الذين تلقوا البروبيوتيك.

أشار الدكتور أندريه شميدت ، مؤلف الدراسة وعالم الأعصاب ، إلى أن من بين النقاط البارزة في الدراسة التأثير الداعم للبروبيوتيك على مضادات الاكتئاب لدى المرضى الذين يعانون من اضطراب اكتئابي شديد.

"ساعدت فترة التدخل لمدة 4 أسابيع على تسهيل اتخاذ القرار السريري ، أي لتحديد ما إذا كان مزيج مضادات الاكتئاب [و] البروبيوتيك يعمل أم لا. وقد تزامن تحسن أعراض الاكتئاب مع زيادة وفرة العصيات اللبنية "، كما أوضح لمجلة ميديكال نيوز توداي .

قال الدكتور شميدت أن هذه النتائج يمكن أن تساعد في تطوير بروبيوتيك أفضل وأكثر كفاءة ومصممة بشكل فردي لعلاج الاكتئاب.



قيود الدراسة والخطوات التالية

توفر الدراسة بيانات قيمة وتشير إلى أن استخدام البروبيوتيك قد يكون مفيدًا في علاج الاكتئاب. ومع ذلك ، كان للدراسة أيضًا العديد من القيود.

بادئ ذي بدء ، تضمنت الدراسة عددًا محدودًا من المشاركين. لاحظ المؤلفون أيضًا أن امتثال المشاركين في تناول البروبيوتيك أو الدواء الوهمي لم يكن مثاليًا ، مما قد يؤثر على النتائج. يمكن أن تشمل الأبحاث الإضافية متابعة أطول والمزيد من المشاركين.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تتأثر النتائج بالعديد من سلالات الكائنات الحية المجهرية وتفاعلها مع الجسم ، لذا فإن التحقيق في التفاصيل سيكون مهمًا في البحث المستقبلي. مجال آخر يمكن للباحثين العمل على فهمه هو التفاعل المتميز بين مضادات الاكتئاب والبروبيوتيك.

أخبر الدكتور شميدت MNT أن المزيد من البحث يمكن أن يركز على "تحديد المؤشرات الحيوية لتوجيه العلاج. أي معرفة المريض الذي يستفيد من أي علاج ، بناءً على مؤشرات حيوية محددة ".

وجد الدكتور جراهام روك ، الأستاذ الفخري لعلم الأحياء الدقيقة الطبية في كلية لندن الجامعية ، والذي لم يشارك في الدراسة ، نتائج الدراسة مشجعة.

وأشار إلى أن "[كان هناك] دليل متواضع على انخفاض أعراض الاكتئاب على الأقل في مجموعة فرعية عالية الامتثال (معدل مغفرة 55٪) مقارنة بمعدل مغفرة بنسبة 40٪ في مجموعة الدواء الوهمي".

وأشار الدكتور روك إلى أنه يمكن للباحثين العمل من أجل فهم سبب حدوث هذه النتائج بالذات.

يبدو أنه من المحتمل أن تكون البروبيوتيك مفيدة في حالات الاكتئاب ، ولكن هناك العديد من الآليات المرشحة. ربما ، إذا تمكنا من تحديد الآلية ، فسنكون قادرين على تحسين التأثير إلى مستوى أكثر فائدة ".