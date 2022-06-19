اتحاد الصناعات: الدولة تدير مشروعات لا يمكن للقطاع الخاص دخولها ..فيديو

قال محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن توجه الدولة لطرح وثيقة ملكية الدولة سيكون له مردود قوي.

وأضاف “البهي”، خلال لقائه ببرنامج “المشهد”، عبر فضائية “ten”، أننا نواجه إشكالية كبيرة في نسب الضرائب المحصلة، منوهًا بأن تخفيض الضرائب ليس جاذبًا للاستثمار، ولكن الأهم إزالة المعوقات.

وتابع عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات، أن الرئيس السيسي لديه ذاكرة حديدية، وقدرته على المتابعة جيدة، ومؤمن جدا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ولا بد من تشجيعها.

وأشار إلى أن الدولة دخلت في مشروعات لا يمكن للقطاع الخاص الإقدام عليها في ظل الظروف الحالية، وعندما تعاظمت القيمة بدأت تطرح وثيقة ملكية الدولة.