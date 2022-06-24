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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق فعالة لعلاج التهاب المفاصل

صدى البلد

يظهر التهاب المفاصل بشكل شائع عند النساء عند مقارنته بالرجال وكذلك عند المصابين بالسمنة. يمكن أن تؤذي الظروف المناخية الباردة مفاصلك. لذلك ، إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل ، فعليك أن تكون أكثر يقظة.

 

يعتمد ألم التهاب المفاصل أيضًا على الفصول. يمكن أن يحدث التهاب المفاصل بسبب مستويات الرطوبة والضغط الجوي وتغير درجة الحرارة  ، وهناك التهاب في مفصل واحد أو أكثر مما يسبب الألم والتصلب.

 من الشائع ملاحظة تصلب المفاصل في الصباح وبالتالي ، ستصبح مفاصلك أقل مرونة وقدرة على الحركة. 

 

 

ممارسة الرياضة سيكون عليك القيام ببعض النشاط البدني بشكل يومي للحفاظ على حركة مفاصلك. مارس تمارين الإطالة أو المشي أو حتى ممارسة اليوجا. 

تحتاج إلى تجنب القيام بتمارين ثقيلة يمكن أن تؤدي إلى آلام المفاصل وإصابتها.
اختر الكمادات الساخنة والباردة: يمكن أن يساعد القيام بذلك على معالجة آلام المفاصل وعدم الراحة أثناء موسم الأمطار. أيضا ، ضع الزيت وقم بتدليك منطقة المفصل برفق لتعزيز الدورة الدموية.


لا تستخدم مكيف الهواء: ستصاب بالصدمة لمعرفة أن التواجد في غرفة مكيفة يمكن أن يمنحك وقتًا عصيبًا لمفاصلك ويمكن أن يؤدي إلى آلام المفاصل.


شرب الماء : الماء هو مفتاح السيطرة على آلام المفاصل .

 إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء فسوف يساعدك ذلك في الحفاظ على مرونة المفاصل.
تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا : سيتعين عليك تضمين الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي.

 تناول الطماطم وزيت الزيتون والخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون والمكسرات والفاصوليا والبيض والزبادي والأفوكادو والتوت والبروكلي وبذور الكتان والسلمون والجزر والزنجبيل والجوز والأناناس والكركم ، كرفس.

 حاول الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والخردة والمعلبة والكحول والتدخين.

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