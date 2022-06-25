عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التنسيق الحضارى يدرج اسم الفنان محمد عوض ضمن مشروع عاش هنا

صدى البلد

قام الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بإدراج اسم  الفنان محمد عوض، فى مشروع عاش هنا  حيث وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذى يقع 3 شارع طلعت حرب، حى غرب، القاهرة .

ولد الفنان محمد عوض فى 12 يونيو 1932، ورحل عن عالمنا 27 فبراير 1997، اشتهر بتقديم الأفلام الكوميدية، وهو حاصل على شهادة ليسانس آداب من جامعة عين شمس عام 1957 وعلى دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.

 

تزوَّج من زميلة الدراسة قوت القلوب عبد الوهاب التى أنجبت له ثلاثة أولاد اتبعوا طريق والدهم حيث دخلوا مجال الفن ولكن في تخصصات مختلفة وهم:عادل، احترف عالم الإخراج.
 

txt

قضايا الرواية العربية في القرن 21 في صالون مكتبة المستقبل الثقافي

txt

دار الشروق تصدر طبعة جديدة من رواية الطنطورية للكاتبة رضوى عاشور



 وتزوج الممثلة راندا، والتي أضافت اسم عوض إلى جانب اسمها بعد تلك الزيجة، وأنجبا ابنتهما جميلة التي احترفت التمثيل،  وعاطف، وهو مصمم استعراضات تزوج الممثلة رانيا ابنة الفنان فريد شوقي وأنجبا بناتهما فريدة وملك، وعلاء عوض، الذي احترف التمثيل، وبرز خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين.كانت بدايته الحقيقة فى مسرح الجامعة، فبعد التحاقه في جامعة عين شمس بكلية الآداب قسم الفلسفة قام بإنشاء فرقة تمثيل، وكان يقوم بإعادة تقديم مسرحيات الريحاني، فقد أحب مسرحيات نجيب الريحاني كثيرا، فكان يقوم باستدعاء أحد أبطال مسرحيات الريحاني للتمثيل معهم بالجامعة أو لمشاهدة مسرحياته، ومن ثم بعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة الريحاني المسرحية لتكون بداية نجاحاته وشهرته.

 

 

طلعت حرب الجهاز القومى للتنسيق الحضارى التنسيق الحضارى عاش هنا مشروع عاش هنا محمد عوض المعهد العالي للفنون المسرحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم بقتل طالبة المنصورة : أبوها كان عايز يجوزهالي .. وأمها ممشياها

بعد جمع ثمنها لرقية.. جمال شعبان: هذه نسبة نجاح حقنة ضمور العضلات الشوكي

الله شاهد على ما أقول .. أشرف بن شرقي يودع جماهير الزمالك

الذهب ينخفض من جديد.. هبوط أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار21 اليوم

الإسكندرية معرضة لـ تسونامي كبير .. إعلان خطير من الأمم المتحدة

قاتل نيرة أشرف : كانت موديل وبتنزل صور على انستجرام

المتهم بقتل طالبة المنصورة: صرفت عليها دم قلبي وكنت عايز ارد كرامتي

والله ما هخلي فيك حتة سليمة.. اعترافات مثيرة لقاتل طالبة المنصورة

ترشيحاتنا

مصرع شخص وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط القاهرة الزراعي

الشرطة النرويجية تعلن معلومات جديدة حول منفذ حادث أوسلو

الرئيس السيسي يودع أمير قطر بمطار القاهرة في ختام زيارته لمصر

كييف: ضربات صاروخية ومدفعية روسية جديدة شملت شمال وغرب أوكرانيا

نقابة القراء: إقبال كبير على الاختبارات لنيل شرف العضوية

كويكب بحجم عين لندن يتجه نحو الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليفربول يحدد سعره بـ60 مليون إسترليني.. ريال مدريد الأقرب لضم صلاح الموسم المقبل

تكريم درة وجمال سليمان فى مهرجان ربيع الفنون بـ تونس.. صور

بيداري عيوب الجسم.. هل تعمدت نجلاء بدر إثارة الجدل بنفس فستان الجونة؟

7 حسناوات في حياة محرم فؤاد.. لماذا انتهى زواجه من تحية كاريوكا في قسم الشرطة؟

فيديو

ليلى علوى تخطف الأنظار بفستان أسود.. فيديو

جراحة بسيطة تنهي حياة ملكة جمال.. تعرف عليها

البنات أسهل.. انتصار: مش أي ست تقدر تربي ولد وتطلعه راجل

مقابر جماعية..ماذا فعل زلزال أفغانستان في إقليم باكتيكا .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الرذيلة والفراغ

عاطف عبد الستار

قناة متخصصة للأطفال.. قرار مصري تأخر صدوره

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

د.هادي التونسي

الكفاح لتحقيق الحلم

أحمد نجم

رجال وقت الأزمات

نيفين منصور

ما بين الحب واللعنة

عبدالمعطى أحمد

إصلاح الجذور وليس قص الفروع!

اﻟﻤﺰﻳﺪ