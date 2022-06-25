التنسيق الحضارى يدرج اسم الفنان محمد عوض ضمن مشروع عاش هنا

قام الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بإدراج اسم الفنان محمد عوض، فى مشروع عاش هنا حيث وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذى يقع 3 شارع طلعت حرب، حى غرب، القاهرة .



ولد الفنان محمد عوض فى 12 يونيو 1932، ورحل عن عالمنا 27 فبراير 1997، اشتهر بتقديم الأفلام الكوميدية، وهو حاصل على شهادة ليسانس آداب من جامعة عين شمس عام 1957 وعلى دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.

تزوَّج من زميلة الدراسة قوت القلوب عبد الوهاب التى أنجبت له ثلاثة أولاد اتبعوا طريق والدهم حيث دخلوا مجال الفن ولكن في تخصصات مختلفة وهم:عادل، احترف عالم الإخراج.







وتزوج الممثلة راندا، والتي أضافت اسم عوض إلى جانب اسمها بعد تلك الزيجة، وأنجبا ابنتهما جميلة التي احترفت التمثيل، وعاطف، وهو مصمم استعراضات تزوج الممثلة رانيا ابنة الفنان فريد شوقي وأنجبا بناتهما فريدة وملك، وعلاء عوض، الذي احترف التمثيل، وبرز خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين.كانت بدايته الحقيقة فى مسرح الجامعة، فبعد التحاقه في جامعة عين شمس بكلية الآداب قسم الفلسفة قام بإنشاء فرقة تمثيل، وكان يقوم بإعادة تقديم مسرحيات الريحاني، فقد أحب مسرحيات نجيب الريحاني كثيرا، فكان يقوم باستدعاء أحد أبطال مسرحيات الريحاني للتمثيل معهم بالجامعة أو لمشاهدة مسرحياته، ومن ثم بعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة الريحاني المسرحية لتكون بداية نجاحاته وشهرته.