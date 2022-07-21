محافظ الجيزة: إعفاء المواطنين من رسوم دخول سوق الجملة بـ 6 أكتوبر

اطمأن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي انتظام العمل داخل سوق الجملة للخضروات والفاكهة بـ 6 أكتوبر وموقف توافر السلع.

وأكد محافظ الجيزة، علي ضرورة انتظام تواجد منافذ البيع التجزئة بسعر الجملة للمواطنين المترددين علي سوق الجملة بـ 6 أكتوبر مع الرقابة الصارمة لضمان الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة، وذلك في إطار توسع المحافظة لإقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة، مشيرا إلى التوسع في إقامة تلك الأسواق والمتافذ للتسهيل علي المواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي لسوق الجملة بـ 6 أكتوبر، والتي أشار خلالها محافظ الجيزة إلي إنه تم تنفيذ مشروع لتدعيم خدمة مياه الشرب داخل السوق والتي ساهمت في تحسين الضغوطات والتسهيل علي أصحاب المحال داخل السوق.

وأكد محافظ الجيزة علي استمرار إعفاء المواطنين من سداد أى رسوم لدخول سوق الجملة والحصول على احتياجاتهم من الخضروات والفواكه والسلع في إطار التسهيلات التي تقدمها محافظة الجيزة لمواطنيها.

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار في ضوء توفير تلك المنتجات بأسعار مخفضة.

وخلال الاجتماع شدد اللواء أحمد راشد علي رئيس جهاز سوق الجملة بالتعاون مع مباحث ومديرية التموين في تنظيم الحملات والأكمنه علي المخالفين.

أرقام للشكاوى

وأضاف راشد أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أى غلاء فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371 ، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01030113022 – 01016050453.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره اللواء علاء بدران السكرتير العام والمستشار القانوني ورئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة وممثلين عن تجار السوق .

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