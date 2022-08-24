تفاصيل طرح الموانئ المصرية بالبورصة للاستثمارات الأجنبية

قالت رانيا يعقوب، خبيرة سوق المال، إن طرح موانئ مصرية بالبورصة للمستثمرين جاء في ضوء ما أعلنته الحكومة بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن الدولة تعمل على مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت يعقوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الشركات التي يتم طرحها في البورصة عملاقة والصناديق الغربية تتهافت عليها، موضحة أن 95% من قيمة الطرح تتجه إلى المؤسسات و5% للطرح العام وهناك اتجاه لزيادته.

ولفتت إلى أن الحديث عن مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الاستثمارات الكبرى غير صحيح، مؤكدة أن وجود الدولة مع القطاع الخاص أمر مهم لحماية حقوق المواطن.

وأكدت خبيرة أسواق المال، أن طرح الموانئ المصرية في البورصة للاستثمارات الأجنبية حق انتفاع وهي مملوكة للمصريين، مضيفة أن الدولة تعمل على جذب السيولة من الاقتصاد غير الرسمي للاستثمار بشكل رسمي.