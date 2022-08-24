عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل طرح الموانئ المصرية بالبورصة للاستثمارات الأجنبية

ميناء
ميناء

قالت رانيا يعقوب، خبيرة سوق المال، إن طرح موانئ مصرية بالبورصة للمستثمرين جاء في ضوء ما أعلنته الحكومة بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن الدولة تعمل على مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت يعقوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الشركات التي يتم طرحها في البورصة عملاقة والصناديق الغربية تتهافت عليها، موضحة أن 95% من قيمة الطرح تتجه إلى المؤسسات و5% للطرح العام وهناك اتجاه لزيادته.

txt

معدلات عالية.. أحمد موسى: الحمدلله مياه النيل بتزيد بكرم من ربنا

ولفتت إلى أن الحديث عن مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الاستثمارات الكبرى غير صحيح، مؤكدة أن وجود الدولة مع القطاع الخاص أمر مهم لحماية حقوق المواطن.

وأكدت خبيرة أسواق المال، أن طرح الموانئ المصرية في البورصة للاستثمارات الأجنبية حق انتفاع وهي مملوكة للمصريين، مضيفة أن الدولة تعمل على جذب السيولة من الاقتصاد غير الرسمي للاستثمار بشكل رسمي.

 

 

خبيرة سوق المال رانيا يعقوب طرح الموانئ المصرية في البورصة الحكومة الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس إقالة سواريش فقط.. 4 قرارات ثورية للخطيب لإنقاذ الأهلي |تقرير

الخامسة في الطريق.. بالأسماء الأهلي يحسم 4 صفقات نارية بينهم ابن الزمالك

بعد رحيل شركة الكرة.. مفاجأة بشأن إقالة ريكاردو سواريش من تدريب الأهلي .. فيديو

الدولار فاق التوقعات.. زيادة أسعار العملة الخضراء أمام الجنيه والمؤشرات غير مطمئنه

ماذا قال نبيل الحلفاوي عن احتفالات الزمالك؟

بث مباشر الآن .. مباراة الأهلي وإنبي (2-0) في الدوري

بث مباشر الأن.. مباراة برشلونة ومانشستر سيتي (0-0) والقنوات الناقلة

بعد حديثه إلى مسئول كبير .. أحمد موسى يبشّر المصريين : انفراجة

ترشيحاتنا

عكس سير المباراة.. الأهلي يقتنص الثلاث نقاط من إنبي بقدم ميكيسونى ومحمد محمود

الأهلي يضيف الثاني فى إنبي بقدم محمد محمود

سعره رخيص.. أستاذ سموم تحذر: دي صراصير مش جمبري

يتناولون اللحوم والدواجن النيئة..أب يكشف مأساه ابنائه بعد إصابتهم بمرض نادر..فيديو

ضمن الأروع بالعالم.. CNN تصنف مصر بين أفضل وجهات السفر في الخريف

عدم تكرار المشروعات .. برلمانية توجه طلبا عاجلا لـ وزارة التجارة والصناعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة في الدولاب.. ريم البارودي تثير الجدل بهذه الصورة

طريقة عمل الآيس كوفي بـ 5 جنيهات | أحلى من الكافيهات

مبلغ صادم.. تعرف على سعر شنطة هيفاء وهبي في أحدث إطلالة

رحلة النجاة إلى الوطن .. عام على عودة المصريين من جحيم كابول

فيديو

تعرف على شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لـ المطلقات والأرامل.. فيديوجراف

رحلة النجاة إلى الوطن .. عام على عودة المصريين من جحيم كابول

حالة وفاة و12 مصابا .. حفل زفاف ينتهي بمأساة في أسوان ماذا حدث ؟ "فيديوجراف"

ياسين منصور وشركة الكرة.. ماذا حدث في اجتماع الأهلي برئاسة الخطيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ