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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. أكلة في كل بيت سر جمال ميرفت أمين

ميرفت أمين
ميرفت أمين

تصدرت الفنانة ميرفت أمين مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تداول بعض الشائعات الكاذبة حول وفاتها.

علقت  ميرفت أمين، على شائعة وفاتها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، قائلة: "معلش شوية سخافة من البعض، ودخلت فى حالة ضحك على الهواء".

ويتساءل الكثير من الأشخاص وبالأخص السيدات والفتيات عن سر جمال ورشاقة ميرفت أمين على الرغم من تخطيها الـ 75 عاما، فهي لازالت تحافظ على جمالها ورشاقتها مما أثار الدهشة بين جمهورها.

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كشفت ميرفت أمين خلال لقاءات إعلامية أنه لا يوجد نظام غذائى صحى معين تتبعه ، لكنها تحرص دائما  على تناول السلطة والشوربة يوميًا، مع تناول الخضروات والفاكهة الطازجة بشكل مستمر.

ميرفت أمين 


أكدت ميرفت أمين أن من أهم أسرار جمالها هو تنظيم مواعيد النوم  فهو يساعد في الحصول على قوام رشيق والتمتع بصحة جيدة، وتتجنب السهر لفترات طويلة من الليل حتى لا تتأثر بشرتها بالإضافة إلي عدم المبالغة في استخدام مستحضرات التجميل والمكياج.
 

سر جمال ميرفت أمين
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