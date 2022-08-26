ظلام لبنان .. قرار عاجل من سلطات مطار رفيق الحريري بسبب الكهرباء

بناء لطلب وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني ولتغذية المطار من معامل الليطاني، وفي ظل الخشية من الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي بسبب قرب توقف المعامل الحرارية.

مطار رفيق الحريري

فقد أعلنت سلطات مطار رفيق الحريري عن التوافق بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان على رفع انتاج المعامل الكهرومائية طيلة مدة توقف المعامل الحرارية، وذلك من ٥٠ ميغاوات الى حدود ٩٠ ميغاوات لتغذية المرافق الحيوية ولا سيما المطار طيلة فترة توقف المعامل الحرارية.

زيادة إنتاج المعامل الكهرومائية

و ابدت المصلحة استعدادها لزيادة انتاج المعامل الكهرومائية لقدرتها القصوى لتأمين الطاقة الكهربائية من تلك المعامل لمطار رفيق الحريري بشكل منتظم ومستدام.

الجزائر تساعد لبنان

وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، قد قال إن الجزائر مستعدة لمساعدة لبنان على تأمين الفيول أويل لإنتاج الكهرباء.

اتفاقية العراق تؤمن 40 الف طن من الفيول

وأشار فياض إلى أن "الاتفاقية مع العراق سوف تؤمن لنا 40 ألف طن، ويجب أن نؤمن 110 آلاف طن لكي نؤمن 9 ساعات كهرباء من دول أخرى".

كما أضاف : العراق مستعد لمساعدتنا في تأمين الفيول أويل هو الجزائر، حيث التقيت مع وزير خارجية الجزائر، ونحضر لزيارة مقبلة إلى الجزائر، والموضوع يتطلب معالجة ملف شركة سوناطراك".

لامشكلة في المازوت

وشدد فياض، على أنه "ليس على علمي أن هناك مشكلة في ما خص المازوت، إلا لو كان هناك أمر لوجستي، لكن ليس هناك مشكلة بشأن العرض والطلب".

زيادة تعريفة الكهرباء

وتابع "أننا حصلنا على قرار من مؤسسة كهرباء لبنان على زيادة التعرفة مع زيادة التغذية، وننتظر موافقة الحكومة عليه، ويمكن أن يكون ذلك عبر موافقة استثنائية من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

معمل الزهراني خارج الخدمة

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان، اعلنت الخميس، عن نفاد مخزون المؤسسة من مادة "الغاز أويل"، مما سيؤدي إلى وضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة بعد ظهر يوم غد الجمعة ليكتب فصلا جديدا في حالة الظلام الحالك الذي تعيشه البلاد .

نفاذ مخزون مادة الغاز اويل

وبحسب البيان الصادر عن المؤسسة فإن ما تبقى من طاقة كهربائية منتجة، يتم توليدها فقط من معمل الزهراني، وهو المعمل الوحيد المتبقي على الشبكة، وذلك جراء نفاد خزين معمل دير عمار من مادة الغاز أويل".

اتفاقية العراق ولبنان

وأضافت: "حيث أنه لم يتم توريد بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من جانب العراق ولبنان، أي شحنة غاز أويل مخصصة لشهر اغسطس 2022 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، كما وأن المؤسسة لم تتبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد لصالحها شحنة غاز أويل خلال شهر سبتمبر 2022، مع العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية".