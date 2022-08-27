في عز الحر.. هادية غالب تثير الجدل بـ البوت| شاهد

شاركت البلوجر هادية غالب متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في لبنان.



ولفتت هادية غالب الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة غير تقليدية، مرتدية فستان قصير ذا أكمام مكشوفة ويصل لأعلى الركبة باللون الأزرق الفاتح، واتسم التصميم بالكرانيش مما كشف عن ذوقها غير التقليدي.



وتزينت هادية غالب ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية، كما انتعلت بوت طويل باللون الأبيض، مما أثار الدهشة بين متابعيها على الانستجرام، معلقين: "بوت في عز الحر."



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هادية غالب على خصلات شعرها الكيرلي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.



من هي هادية غالب

نعرض لكم فى هذا التقرير أهم المعلومات عن هادية غالب مصممة بوركيني هبة مجدى المثير للجدل.

هادية غالب هى بلوجر شابة وعارضة أزياء اتجهت للتصميم فى الآونة الأخيرة وحاولت تجديد شكل البوركيني.

تقوم بعرض صيحات الموضة ليس فقط فى مجال الأزياء ولكن فى مجال المكياج وتصفيفات الشعر وكل مايخص إطلالة المرأة.

درست هادية غالب الاقتصاد في الجامعة الأمريكية وعملت في مجال الأزياء لعدة سنوات

ترفض فكرة رفع سقف توقعات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لأن بعضهم سيصاب بالإحباط إذا لم يستطيعوا تحقيق ما يشاهده من خلالها.