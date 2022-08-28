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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أغرب العلاجات المنزلية المفيدة لنمو الحاجب

الحواجب
الحواجب

 تشكل الحواجب شكل الوجة وتساعد على أبراز الجمال، وتحرص الفتيات على الأهتمام بحواجبهن، أليك أفضل العلاجات المفيدة لنمو الحاجب وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير .

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علاجات مفيدة لنمو الحاجب 

1. نقص فيتامين سبب رئيسي لندرة الحاجبين استهلك الفيتامينات والمعادن بكميات مناسبة. فيتامين ب 6 والزنك والبيوتين والمغنيسيوم والسيليكا والكبريت ضرورية لرفاهيتنا الشاملة بما في ذلك الشعر الصحي. تناول الفيتامينات المتعددة بعد استشارة الطبيب أو خبير التغذية.

2. ضعي في اعتبارك إجراء تجميلي لترميم الحاجب للحصول على حواجب كثيفة. 

3. يمكنك أيضًا استخدام محفز نمو الحاجب لعلاج حواجب نادرة. تحتوي محفزات الحاجب في الغالب على المعادن والفيتامينات الأساسية التي تساعد في نمو الشعر.

 5. استخدم منعم الحواجب غير السام ، وبودرة الحواجب ، وشمع الحواجب ، وجل الحواجب من أجل النمو الفوري للحاجبين. 

6. إذا كنت في عجلة من أمرك وترغب في تكوين حواجب كثيفة ، فما عليك سوى استخدام قلم رصاص بني على حاجبيك ووضعه بقلم حواجب أسود سوف يكثف الحواجب على الفور.

7. من المعروف أن محلول المينوكسيديل الموضعي علاج رائع لعلاج الحواجب الرقيقة. استشر الطبيب قبل الاستخدام. 

8. تجنب الكثير من نتف الشعر والخيط. أحيانًا تبدو الحواجب الداكنة ذات الشكل الطبيعي أجمل!

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