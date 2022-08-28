ننشر أسماء الفائزين في مسابقة «الطفل الموهوب» بمجال الأدب

أعلن المركز القومى لثقافة الطفل، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، الفائزين فى مسابقة "الطفل الموهوب" فى مجال الأدب لعام 2021 2022، ( قصة_ شعر _ مقال _ مسرح).

ومن بين الفائزين فى مجال المسرح مصطفى خلاف حاصل على المركز الأول ميدالية ذهبية، وشكران طه المركز الثانى ميدالية ذهبية، وفريدة محمد المركز الثالث حصل على ميدالية ذهبية، ومريم سليمان المركز الرابع حصل على ميدالية فضية، وحازم سيد المركز الخامس حصل على شهادة تقدير.

أما فى مجال القصة، حصل ياسين السيد على المركز الأول ونال ميدالية ذهبية، وكاندى نعيم المركز الثانى وحصلت على ميدالية ذهبية، وسما حسن على المركز الثالث ونالت ميدالية فضية، وصلاح كامل حصل على المركز الرابع ونال ميدالية فضية.

أما فى مجال الشعر فقد حصل ايه طه عبد السلام على المركز الاول ونالت ميدالية ذهبية، وملك محمد حصلت على المركز الثانى ونالت ميدالية ذهبية، وندى حسن حصلت على المركز الثالث ونالت ميدالية فضية.

أما فى المقال حصل ايهاب سالم على المركز الأول ونال ميدالية ذهبية، وبوسف أبة الفتوح المركز الثانى وحصل على ميدالية ذهبية.