عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ننشر أسماء الفائزين في مسابقة «الطفل الموهوب» بمجال الأدب

صدى البلد

أعلن المركز القومى لثقافة الطفل، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، الفائزين فى مسابقة "الطفل الموهوب" فى مجال الأدب لعام 2021 2022، ( قصة_ شعر _ مقال _ مسرح).

ومن بين الفائزين فى مجال المسرح مصطفى خلاف حاصل على المركز الأول ميدالية ذهبية، وشكران طه المركز الثانى ميدالية ذهبية، وفريدة محمد المركز الثالث حصل على ميدالية ذهبية، ومريم سليمان المركز الرابع حصل على ميدالية فضية، وحازم سيد المركز الخامس حصل على شهادة تقدير. 

txt

في ذكرى إنشاء أول وزارة في مصر.. اعرف الحكاية

txt

ريم خيري شلبي: أغلفة نجيب محفوظ لم تحافظ على كلاسيكيتها والفلكلور ملك للجميع

أما فى مجال القصة، حصل ياسين السيد على المركز الأول ونال ميدالية ذهبية، وكاندى نعيم المركز الثانى وحصلت على ميدالية ذهبية، وسما حسن على المركز الثالث ونالت ميدالية فضية، وصلاح كامل حصل على المركز الرابع ونال ميدالية فضية. 

أما فى مجال الشعر فقد حصل ايه طه عبد السلام على المركز الاول ونالت ميدالية ذهبية، وملك محمد حصلت على المركز الثانى ونالت ميدالية ذهبية، وندى حسن حصلت على المركز الثالث ونالت ميدالية فضية. 

أما فى المقال حصل ايهاب سالم على المركز الأول ونال ميدالية ذهبية، وبوسف أبة الفتوح المركز الثانى وحصل على ميدالية ذهبية. 

 

الطفل الموهوب المركز القومي لثقافة الطفل وزارة الثقافة الأدب الثقافة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

ميدو : عبدالحفيظ صعبان عليَا .. وهذه نصيحتي لـ إبراهيم سعيد

خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

الهجان: ألوان موحدة لواجهات المباني المطلة على الدائري.. وقطع المرافق لغير الملتزمين

بوتين والغرب.. هل يفوز الرئيس الروسي أمام العقوبات الدولية القاسية؟

فرج عامر: الأهلى ممكن يرجع رمضان صبحي لأنه ابن النادي

معلومات عن أول امرأة في الثمانين من عمرها تدرس في الأزهر

الكليات المتاحة.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

المشاط: ‎2.8 مليار دولار حجم التعاون بين مصر واليابان في مشروعات التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمال يكتشفون كنزا أثريا أثناء ترميم منزل بالهند.. وكارثة تنتظرهم

بعد خلافها مع أحمد بدير.. شاهد| 10 صور أثارت الجدل لـ نرمين الفقي

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أبرز إطلالات داليا مصطفى المثيرة بالساحل الشمالي

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تتألق برفقة زوجها| شاهد

فيديو

الحادث تكرر.. مسئول لبناني يفجر مفاجأة حول وفاة جورج الراسي

التابلت مستمر وإلغاء لجان الأكابر.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن مشاكل الثانوية العامة

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ