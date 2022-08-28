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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى إنشاء أول وزارة في مصر.. اعرف الحكاية

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى تشكيل أول وزارة مصرية في العصر الحديث في 28 أغسطس 1878  في عهد الخديوي إسماعيل ، برئاسة نوبار باشا إستمرت الوزارة من 28 أغسطس 1878 وحتى 23 فبراير 1879 .

وتشكلت من : 

راتب باشا نظارة الجهادية
•علي مبارك باشا نظارة الأشغال العمومية نظارة الأوقاف ، نظارة المعارف العمومية
• مستر ريفرس ويلسون نظارة المالية
• مسيو دي بلينير نظارة الأشغال العمومية
• مصطفى رياض باشا نظارة الداخلية
• نوبار باشا نظارة الحقانية ، نظارة الخارجية

  نوبار باشا أول رئيس للوزارء في العصر الحديث ولد نوبار باشا في 4 يناير 1825 وهو من الأرمن وكان مترجما للغة الفرنسية لمحمد علي باشا ثم ابنه إبراهيم باشا ..

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أهم أعماله :


• إنشاء الخط الحديدي الإسكندرية – السويس ..
• استطاع أن ينتزع من العثمانيين فرمانات 1866، 1867، 1873 و التي بمقتضاها تم تعديل نظام وراثة العرش فأصبح في أكبر أبناء الوالي ..
• أبرم عام 1863 مع الفرنسي فرديناند ديليسبس عقد مقاولة حفر قناة السويس..
• قام بالمفاوضات بشأن تشكيل المحاكم المختلطة أسفرت عن إنشائها عام 1876..
• تشكيل لجنة قومسيون الجنايات في مديريات الوجه البحري ثم بعد ذلك بالوجه القبلي للتحقيق مع العصابات المسلحة التي تهدف لسرقة المال أو الإخلال بالأمن العام ..
• سعى في أوائل عام 1888 إلى تنظيم البوليس و إعادة تبعيته إلى مديري المديريات و إلغاء مركزه الرئيسي بالقاهرة ..

سمى أحد شوارع وسط القاهرة باسمه ومدينة باسمه في محافظة البحيرة باسم النوبارية الجديدة ..

توفي نوبار باشا فى 14 يناير 1899 فى باريس ..

وزارة العصر الحديث نوبار باشا وزارة مصرية العثمانيين

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