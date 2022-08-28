في ذكرى إنشاء أول وزارة في مصر.. اعرف الحكاية

يصادف اليوم ذكرى تشكيل أول وزارة مصرية في العصر الحديث في 28 أغسطس 1878 في عهد الخديوي إسماعيل ، برئاسة نوبار باشا إستمرت الوزارة من 28 أغسطس 1878 وحتى 23 فبراير 1879 .

وتشكلت من :

راتب باشا نظارة الجهادية

•علي مبارك باشا نظارة الأشغال العمومية نظارة الأوقاف ، نظارة المعارف العمومية

• مستر ريفرس ويلسون نظارة المالية

• مسيو دي بلينير نظارة الأشغال العمومية

• مصطفى رياض باشا نظارة الداخلية

• نوبار باشا نظارة الحقانية ، نظارة الخارجية

نوبار باشا أول رئيس للوزارء في العصر الحديث ولد نوبار باشا في 4 يناير 1825 وهو من الأرمن وكان مترجما للغة الفرنسية لمحمد علي باشا ثم ابنه إبراهيم باشا ..

أهم أعماله :



• إنشاء الخط الحديدي الإسكندرية – السويس ..

• استطاع أن ينتزع من العثمانيين فرمانات 1866، 1867، 1873 و التي بمقتضاها تم تعديل نظام وراثة العرش فأصبح في أكبر أبناء الوالي ..

• أبرم عام 1863 مع الفرنسي فرديناند ديليسبس عقد مقاولة حفر قناة السويس..

• قام بالمفاوضات بشأن تشكيل المحاكم المختلطة أسفرت عن إنشائها عام 1876..

• تشكيل لجنة قومسيون الجنايات في مديريات الوجه البحري ثم بعد ذلك بالوجه القبلي للتحقيق مع العصابات المسلحة التي تهدف لسرقة المال أو الإخلال بالأمن العام ..

• سعى في أوائل عام 1888 إلى تنظيم البوليس و إعادة تبعيته إلى مديري المديريات و إلغاء مركزه الرئيسي بالقاهرة ..

سمى أحد شوارع وسط القاهرة باسمه ومدينة باسمه في محافظة البحيرة باسم النوبارية الجديدة ..

توفي نوبار باشا فى 14 يناير 1899 فى باريس ..