في ذكرى إنشاء أول وزارة في مصر.. اعرف الحكاية

يصادف اليوم ذكرى تشكيل أول وزارة مصرية في العصر الحديث في 28 أغسطس 1878 في عهد الخديوي إسماعيل ، برئاسة نوبار باشا إستمرت الوزارة من 28 أغسطس 1878 وحتى 23 فبراير 1879 .
وتشكلت من :
راتب باشا نظارة الجهادية
•علي مبارك باشا نظارة الأشغال العمومية نظارة الأوقاف ، نظارة المعارف العمومية
• مستر ريفرس ويلسون نظارة المالية
• مسيو دي بلينير نظارة الأشغال العمومية
• مصطفى رياض باشا نظارة الداخلية
• نوبار باشا نظارة الحقانية ، نظارة الخارجية
نوبار باشا أول رئيس للوزارء في العصر الحديث ولد نوبار باشا في 4 يناير 1825 وهو من الأرمن وكان مترجما للغة الفرنسية لمحمد علي باشا ثم ابنه إبراهيم باشا ..
أهم أعماله :
• إنشاء الخط الحديدي الإسكندرية – السويس ..
• استطاع أن ينتزع من العثمانيين فرمانات 1866، 1867، 1873 و التي بمقتضاها تم تعديل نظام وراثة العرش فأصبح في أكبر أبناء الوالي ..
• أبرم عام 1863 مع الفرنسي فرديناند ديليسبس عقد مقاولة حفر قناة السويس..
• قام بالمفاوضات بشأن تشكيل المحاكم المختلطة أسفرت عن إنشائها عام 1876..
• تشكيل لجنة قومسيون الجنايات في مديريات الوجه البحري ثم بعد ذلك بالوجه القبلي للتحقيق مع العصابات المسلحة التي تهدف لسرقة المال أو الإخلال بالأمن العام ..
• سعى في أوائل عام 1888 إلى تنظيم البوليس و إعادة تبعيته إلى مديري المديريات و إلغاء مركزه الرئيسي بالقاهرة ..
سمى أحد شوارع وسط القاهرة باسمه ومدينة باسمه في محافظة البحيرة باسم النوبارية الجديدة ..
توفي نوبار باشا فى 14 يناير 1899 فى باريس ..