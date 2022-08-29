11 نصيحة.. إتيكيت الزيارات المنزلية للأطفال

قالت الدكتورة دعاء بيرو خبيرة الاتيكيت والعلاقات الإنسانية والمتحدث التحفيزى، إنه يجب على الوالدين تعليم الطفل منذ الثالثة من عمره قواعد وأصول اتيكيت الزيارة، عموما سواء كانت فى بيوت الأقارب أو الأصدقاء أو المعارف، ولابد من تطبيقها معه في منزله حتى يسهل عليه تطبيقها أثناء الزيارات المنزلية.

أتيكيت الزيارات المنزلية فى حالة اصطحاب الأطفال

كشفت دعاء بيرو خبيرة الإتيكيت لـ صدى البلد، عن بعض الأمور المهمة التي يجب على الوالدين مراعاتها والانتباه إليها خلال الزيارات المنزلية:

- مصافحة الآخرين، والرد على من يكلمه، واستخدام الألقاب مع الأكبر منه سناً «طنط، عمو أو أنكل..»، وإستخدام كلمات مهذبة مثل «من فضلك، شكراً، حضرتك»، وتقبل ثناء الآخرين بالابتسامة والشكر لا بالتجاهل أو بالحط من قدر نفسه.

- تابعوا طفلكم من حين لآخر أثناء اللعب مع غيره من الأطفال، ولا تتركوه يغيب عن عينيكم لفترة طويلة.

-إذا كان بمنزل المضيف أشياء قابلة للكسر أو مؤذية لطفلكم، فاطلبوا من أصحاب المنزل وضعها بعيداً، فربما يكونون غير منتبهين لمثل هذه الأشياء، خاصة إذا كانوا كباراً فى السن أو إذا لم يكن لديهم أطفال.

-عدم إفشاء أسرار المنزل، يجب تنبيه الطفل بأن مايحدث فى منزل الغير هو سر بينه وبين والديه فقط ..حتى يشعر بأهمية الموضوع و أنه شخص مسؤل



-حتى لا يشعر طفلكم بالملل فيلجأ إلى أغراض المنزل للتسلية، احملوا معكم حقيبة ألعاب له إن لم يكن بمنزل المضيفين أطفال فى سنه، واحرصوا أن تكون الزيارة قصيرة.

-إحترام خصوصية البيوت والإستئذان قبل دخول أى غرفة، وقبل إستخدام أى شىء أو لعبة، أو عند الرغبة فى تناول طعام أو مشروب فلا يفتح الثلاجة من تلقاء نفسه فعليه أن يرجع إليك و يستأذن من أصحاب المنزل

-إحترام قواعد المنزل المضيف لأن لكل بيت قواعده، مثلاً يفضل البعض خلع الأحذية بجوار الباب، بينما لا يجد آخرون حرج فى دخول المنزل بالأحذية، شجعيه على السؤال عن الشىء إن لم يعرف هل مسموح به أم لا.

-التحلى بالهدوء، خاصة إذا كان أحد أفراد المنزل نائماً أو كان به مريض أو كبار فى السن.

-ترتيب المكان بعد اللعب وإعادة الألعاب التى كان يلعب بها إلى أماكنها.

-تعويد الطفل على أن يكون طفل لطيف ومتعاون مع الآخرين وخصوصا من يلعب معهم من الأطفال فلا يكون أنانى أو كثير الصراخ أثناء اللعب.

-التوجيه بالإشارات، يجب تعليم الطفل بعض الإشارات بينكم لينتبه أن ما يفعله خطأ.

-فى اليوم التالى للزيارة، اتصلوا بمنزل المضيف لتشكروه ، ودعوا طفلكم يقدم الشكر بنفسه أيضا