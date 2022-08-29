تعديل العلوم والرياضيات.. التعليم: تأخير تسليم الكتب للصفين الرابع والخامس أسبوعين

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أي طالب في الثانوية العامة سيحصل على حقه، مضيفا أنه لابد من دمج التكنولوجيا مع البرامج التعليمية للطلاب.



وأضاف رضا حجازي، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه ستكون هناك حصص مخصصة للطلاب للمناقشة مع المعلمين لنرتقي بالتحصيل التعليمي.

تعديل مادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع



وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تأخير استلام الكتب الدراسية الصف الرابع والخامس الابتدائي أسبوعين، لافتا إلى أن مادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي يتم إجراء تعديل عليهما.

