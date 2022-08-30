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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لتقديم القبول ببرامج الدبلوم والدكتوراة بألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

 

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن بجامعة عين شمس، مد فترة التقديم للقبول في برامج الدبلوم والدكتوراه لخريف 2022 في مختلف التخصصات (اللغويات، الأدب، الترجمة التحريرية والفورية، تكنولوجيا الترجمة) حتى 10/9/2022.


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، أنه يتم التقديم لبرامج الدراسات العليا بالكلية وأونلاين على نظام UMS من خلال الرابط التالي 

ولفتت إلى أنه تعقد امتحانات القبول بالكلية خلال الفترة من 12 الي 15 سبتمبر 2022.
بينما أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،  إلى أنه للتعرف على شروط التقدم والقيد والبرامج المتاحة في خريف 2022 يرجى الرجوع إلى  الرابط

وفى حالة وجود صعوبات أثناء التقديم على الموقع الإلكتروني، يرجى التوجه لإدارة الدراسات العليا بالكلية.  

للتعرف على خطوات التسجيل الاليكتروني وتعبئة البيانات يرجى متابعة الفيديو التالي:

https://alsunasuedu-my.sharepoint.com/personal/it_alsun_asu_edu_eg/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fit%5Falsun%5Fasu%5Fedu%5Feg%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%2Emp4&ga=1


والجدير بالذكر نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة الصيانة وضمن أنشطة لجنة " إعادة تدوير المخلفات البيئية" المنبثقة من وحدة الصيانة بالكلية ورشة بعنوان " تعليم الرسم الفني" بحمام السباحة بالكلية.

أقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أميرة احمد يوسف عميدة كلية البنات للاداب والعلوم والتربية- جامعة عين شمس، والدكتورة هبة عادل بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

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وبدأت فعاليات الورشة بمحاضرة عملية لتعليم الرسم للطالبات المشاركات في الورشة، قدمتها د. عاطف محاريق المدرس بقسم تربية الطفل وعضو لجنة إعادة تدوير المخلفات البيئية.

وقامت الطالبات بالتطبيق العملي بالرسم علي عدد من اللوحات بالإضافة الي مجموعة جديدة من صناديق للمقترحات والشكاوي والتي تم صنعها من قبل فني نجارة الكلية من مجموعة من الاخشاب القديمة والغير مستخدمة.

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