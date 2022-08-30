هاني الناظر ينصح بأفضل فاكهة لرفع المناعة ومحاربة الأمراض المعدية

قال الدكتور هانى الناظر استشاري الأمراض الجلدية، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ينصح متابعيه بعدم إغفال أهمية تناول فاكهة الجوافة مؤكدا أنها من أهم الفواكه لرفع جهاز المناعة لمواجه العديد من الأمراض المعدية.

هاني الناظر

أضاف استشاري الأمراض الجلدية أن أهمية ثمار الجوافة تكمن في احتوائها على فيتامين سي و بكميات كبيرة والذي يلعب دورا هاما في الحفاظ على نضارة الجلد وحيويته كما أنه يقلل من ظهور التجاعيد المبكرة.

أما عن الكمية المسموح بتناولها من فاكهة الجوافة فهي تناول ثمرتين يوميا وأضاف أن ذلك يعتبر معدلا ممتازا للحصول على الفائدة المرجوة من ثمار الجوافة .

فوائد الجوافة

أما عن الفوائد الأخرى لفاكهة الجوافة فوفقا لموقع هيلث لاين فهي كالتالي:

1-تقليل ضغط الدم

الألياف التي تحويها الجوافة تساعد على تقليل مستويات الكولسترول وضغط الدم.

2. فقدان الوزن



من فوائد الجوافة تحفيز خسارة الوزن لمحتواها من الألياف التي تساعد على امتلاء المعدة.

3.صحة القلب

الجوافة غنية بفيتامين أ وحمض الفوليك وهي من المعادن التي تعمل على تحسين البصر، وخفض مخاطر الإصابة بالعيوب الخلقية لدى الأجنة.