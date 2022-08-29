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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون رجيم قاسي أو فرهدة .. في 3 أسابيع تخلصي من وزنك الزائد للأبد

رجيم سريع
رجيم سريع

بدون رجيم قاسي أو فرهدة يمكنك إتباع النظام الغذائي التالي لحرق الدهون وإنقاص الوزن إليك خطة الرجيم لمدة 3أسابيع يقدمها موقع بولد سكاي الهندي لنحت قوامك وبدون حرمان من تناول الكثير من الأطعمة  

رجيم

الأسبوع الأول

الإفطار
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
أو

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن

أو

قطعة جبن نستو لايت +1 توست سن

الغذاء

علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو
سمكة مشوية  + طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

العشاء ..

 قبل النوم بساعة

كوب زبادى

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رجيم صحي

الأسبوع الثاني 

الإفطار 
بيضة مسلوقة + 1توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون
أو
شريحتان نستو لايت + 1 توست سن

بين الإفطار والغداء

كوب من الجنزبيل
الغداء

شرائح بانيه مشوى+ سوتيه الكوسة والجزر+3ملاعق أرز أو مكرونة مسلوقة
أو
3 شرائح سمك مشوى  + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز

بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة

العشاء:
3 ملاعق فول بالليمون + 1خبز سن + شريحة جبن قريش
 

رجيم لنحت قوام

الأسبوع الثالث

الإفطار

قطعة جبن قريش  + 1 توست سن
أو بيضة مسلوقة + 1 طبق سلطة أو كوب شاى باللبن بدون سكر + بيض مسلوقة
أو جبن لايت + 1 توست سن
 

بعد ساعتين

كوب قرفة بالجنزبيل
الساعة الرابعه عصرا

الغداء اختارى من الآتى:

طبق شوربة خضار + 2 شريحة بانيه
3 ملاعق أرز +  شريحتان من فيليه السمك
أو شريحتان لحم  + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز

3
بعد ساعتين ..كوب من الجنزبيل بالليمون

العشاء
شريحة جبن فيتا لايت + 1 توست سن
كوب من المريمارية والنعنا

رجيم رجيم قاسي أسرع رجيم حرق الدهون انقاص الوزن

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