ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

رجيم سريع لنسف الدهون في 21 يوماً فقط

الأحد 24/يناير/2021 - 04:29 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

إذا كنت ممن يبحثون عن رجيم سريع لإنقاص الوزن ونسف الكرش؟ إليك رجيم غذائي لـ 21 يومًا لـ حرق الدهون ونسف الكرش ودهون البطن العنيدة يقدمه موقع "بولد سكاي الهندي".  

الأسبوع الأول


الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا: 

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

طبق شوفان بلبن خالي الدسم

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة 

يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون

الاسبوع الثانى

الإفطار 6 صباحا
قطعة جبن قريش +1 توست سن
بيصة مسلوقة  + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا


3 ملاعق أرز + طبق كوسة مطهوة على البخار + شريحتين من فيليه الدجاج المشوى

أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية

أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوى

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
كوب خل التفاح والعسل

العشاء .. قبل النوم بساعة 


3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن

الأسبوع الثالث 

الإفطار 8 صباحًا..

بيضًة مسلوقة +قطعة جبن قريش +1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب شاى بحليب خالى الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان

الغذاء

2 قطعة من  اللحم المشوى  + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة + شوربة شوفان

بين الغداء والعشاء

ثمرة فاكهة  + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة


العشاء ..

ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسم
بجانب الرجيم السابق إليك مشروب مجرب لحرق الدهون

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى وقت قصير.. أسرع 3 حيل تحول جسمك لماكينة حرق

بسرعه مذهلة.. كيف تتخلصين من دهون البطن العنيدة؟

حيل مذهلة ومجربة لنحت القوام والتخلص من دهون البطن العنيدة

نتائجها فعالة ومجربة .. 3 رجيمات سهلة وسريعة لإنقاص الوزن

في 14 يوما.. تخلصي من دهون البطن العنيدة

بدون حرمان .. نسف الكرش للأبد فى 21 يوما

ترشيحاتنا

أنت عايز خناقة؟.. الجمهور يعرب عن استيائه من خالد الغندور بعد تصريحاته الأخيرة

أبرزها قانون تحيا مصر والمحال العامة .. ننشر أجندة لجان النواب اليوم

أول متلقي للقاح كورونا.. مدير مستشفى أبو خليفة: اللقاح آمن

بـ 17 جنيها.. باحث مصري يكشف مفاجآة عن لقاح جديد بالاستنشاق

الصحة: لن نعطي أي مواطن التطعيم إلا في هذه الحالة

الأزمة تشتعل.. لجنة الحكام تقدم شكوى ضد فرج عامر بعد الهجوم عليهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022

لو مبتحبهاش.. طريقة عمل السبانخ بـ 4 وصفات جديدة

صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل