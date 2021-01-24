رجيم سريع لنسف الدهون في 21 يوماً فقط

إذا كنت ممن يبحثون عن رجيم سريع لإنقاص الوزن ونسف الكرش؟ إليك رجيم غذائي لـ 21 يومًا لـ حرق الدهون ونسف الكرش ودهون البطن العنيدة يقدمه موقع "بولد سكاي الهندي".
الأسبوع الأول
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
طبق شوفان بلبن خالي الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة
يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون
الاسبوع الثانى
الإفطار 6 صباحا
قطعة جبن قريش +1 توست سن
بيصة مسلوقة + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
3 ملاعق أرز + طبق كوسة مطهوة على البخار + شريحتين من فيليه الدجاج المشوى
أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية
أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوى
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
كوب خل التفاح والعسل
العشاء .. قبل النوم بساعة
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن
الأسبوع الثالث
الإفطار 8 صباحًا..
بيضًة مسلوقة +قطعة جبن قريش +1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
كوب شاى بحليب خالى الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان
الغذاء
2 قطعة من اللحم المشوى + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية + طبق سلطة + شوربة شوفان
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
العشاء ..
ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسم
بجانب الرجيم السابق إليك مشروب مجرب لحرق الدهون