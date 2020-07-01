مشروب سحري .. كوب قبل النوم يخلصك من دهون البطن

دهون البطن من أكثر المشاكل التي تؤرق الرجال والنساء ، وتحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي والتوقف عن بعض العادات الخاطئة التي تسبب زيادة دهون البطن وظهور الكرش بشكل قد يفسد جمالك.





ويمكنك التخلص من دهون البطن بتناول مشروب طبيعي مميز له قدرة هائلة على حرق الدهون خلال فترة النوم، دون الحاجة لتناول أدوية التخسيس والحقن الشائعة.





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ونصح موقع manukafeed بتناول كوب من هذا المزيج الطبيعي يوميًا قبل النوم ، على أن يتم إعداده كل يوم بشكل طازج دون تخزينه .. إليك الطريقة.





المكونات:

عصير ليمونة واحدة

1 خيار

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور

ملعقة كبيرة من عصير الصبار

حفنة من الكزبرة أو البقدونس

½ كوب ماء الطريقة :





يتم بشر الخيارة جيدا ووضعها في الخلاط مع الكزبرة او البقدونس

أضف الزنجبيل المبشور مع ملعقة من عصير الصبار والليمونة ونصف كوب ماء

يمكنك إضافة ملعقة عسل ابيض لتحلية المشروب لكن احذر اضافة السكر .