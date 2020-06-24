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مرأة

لمدة دقيقتين يوميًا.. فوائد مذهلة لـ تمرين لمس أصابع الأقدام

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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رشا عوني
يغفل الكثير ممارسة الرياضة ولو دقائق قليلة في المنزل ، خاصة في ظل المكوث طويلًا في البيت خلال الفترة الماضية مما تسبب في زيادة الوزن ، مما يحتاج لإعادة ممارسة التمارين الرياضية في البيت بشكل يومي ، وتنشيط عضلات الجسم .

من أسهل التمارين الرياضية التي يمكنك إجراؤها في المنزل بشكل يومي ولها فوائد عديدة هو تمرين لمس أصابع الأقدام ، إليك فوائده بحسب موقع HEALTHLINE : 

- يساعد على شد عضلات البطن 

- يقوي العمود الفقري 

- يعطيك مرونة لعضلات الضهر والبطن 

- يخلصك من آلام الظهر والرقبة 

الطريقة 
قم بالجلوس بشكل مستقيم ومد قدميك أمامك 
افرد ذراعك باتجاه قدميك 
قم بلمس أصابع بقدميك ، بيديك 
استمر على هذه الوضعية مع الاسترخاء لمدة دقيقتين ، مع إجراء التمرين 10 مرات يوميًا لمدة شهر للحصول على نتيجة رائعة . 
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