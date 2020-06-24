لمدة دقيقتين يوميًا.. فوائد مذهلة لـ تمرين لمس أصابع الأقدام

يغفل الكثير ممارسة الرياضة ولو دقائق قليلة في المنزل ، خاصة في ظل المكوث طويلًا في البيت خلال الفترة الماضية مما تسبب في زيادة الوزن ، مما يحتاج لإعادة ممارسة التمارين الرياضية في البيت بشكل يومي ، وتنشيط عضلات الجسم .
من أسهل التمارين الرياضية التي يمكنك إجراؤها في المنزل بشكل يومي ولها فوائد عديدة هو تمرين لمس أصابع الأقدام ، إليك فوائده بحسب موقع HEALTHLINE :
- يساعد على شد عضلات البطن
- يقوي العمود الفقري
- يعطيك مرونة لعضلات الضهر والبطن
- يخلصك من آلام الظهر والرقبة
الطريقة
قم بالجلوس بشكل مستقيم ومد قدميك أمامك
افرد ذراعك باتجاه قدميك
قم بلمس أصابع بقدميك ، بيديك
استمر على هذه الوضعية مع الاسترخاء لمدة دقيقتين ، مع إجراء التمرين 10 مرات يوميًا لمدة شهر للحصول على نتيجة رائعة .