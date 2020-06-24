لمدة دقيقتين يوميًا.. فوائد مذهلة لـ تمرين لمس أصابع الأقدام

يغفل الكثير ممارسة الرياضة ولو دقائق قليلة في المنزل ، خاصة في ظل المكوث طويلًا في البيت خلال الفترة الماضية مما تسبب في زيادة الوزن ، مما يحتاج لإعادة ممارسة التمارين الرياضية في البيت بشكل يومي ، وتنشيط عضلات الجسم .





من أسهل التمارين الرياضية التي يمكنك إجراؤها في المنزل بشكل يومي ولها فوائد عديدة هو تمرين لمس أصابع الأقدام ، إليك فوائده بحسب موقع HEALTHLINE :





- يساعد على شد عضلات البطن





- يقوي العمود الفقري





- يعطيك مرونة لعضلات الضهر والبطن





- يخلصك من آلام الظهر والرقبة





الطريقة

قم بالجلوس بشكل مستقيم ومد قدميك أمامك

افرد ذراعك باتجاه قدميك

قم بلمس أصابع بقدميك ، بيديك

استمر على هذه الوضعية مع الاسترخاء لمدة دقيقتين ، مع إجراء التمرين 10 مرات يوميًا لمدة شهر للحصول على نتيجة رائعة .