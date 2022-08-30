إغلاق 25 محلا تجاريا وورشة بالمحلة لمخالفة مواعيد العمل

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى، على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات و المطاعم و الورش.



وأوضح رئيس مدينة المحلة أنه تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على جميع المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.



وأضاف، أنه تم غلق 7 ورش، و 18 محال تجارى وعدد واحد مول تجارى خلال 24 ساعة، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ5 محلات تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.