عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق 25 محلا تجاريا وورشة بالمحلة لمخالفة مواعيد العمل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى، على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات و المطاعم و الورش.

ماذا حدث في الطعن على إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف|تفاصيل


وأوضح رئيس مدينة المحلة أنه تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على جميع المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

كواليس وأسرار تراجع «الديب» عن تقديم مذكرة النقض دفاعاً عن قاتل نيرة أشرف


وأضاف، أنه تم غلق 7 ورش، و 18 محال تجارى وعدد واحد مول تجارى خلال  24 ساعة، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ5 محلات تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

قرارات مجلس الوزراء مدينة المحلة مجلس الوزراء المحلة الوحدات المحلية المحال التجارية اغلاق الطعن مدينة المحلة الكبري اجراءات احترازية وحدة محلية المحلة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

مرتضى منصور يقرأ استقالته على الهواء.. فيديو

أعلي سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 30-8-2022

عاجل .. بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

مستحيل.. رد صادم من لوشيسكو حول موقفه من تدريب الأهلي |خاص

فرمان الكاس يربك الحسابات .. صفقة انتقال محمد صبحي للأهلي مهددة بالفشل

موضوعات متعلقة

أشرف نبيل محامي قاتل نيرة أشرف: 7 أساب للنقض ستهز المجتمع وانتظروا مفاجآت

ترشيحاتنا

مباحث القاهرة تعيد طفلة لأحضان والدتها بعد اختطافها علي يد 3 سيدات

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

سقوط عصابة تزوير التقارير الطبية المنسوبة لمستشفيات حكومية في كفر الشيخ

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

تخريج 100 متعافي جديد من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة بمطروح

تعمل معه في ورشة خاصة .. السجن 3 سنوات لمتهم هتك عرض فتاة بدار السلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

رفض الحلول الودية وحرمني من صغاري.. أول إنذار طاعة ضد زوج في التاريخ| القصة الكاملة

حكاية صاحبة أطول شعر فى العالم وسر وصفة «Asha Mandela»

إزاى تفطر بـ3 جنيه.. طريقة عمل أقراص طعمية شهية

فيديو

تظاهرات وقتلي وحظر تجوال.. ماذا يجري في بغداد| فيديو جراف

ملكة جمال المراهقات.. انتصار في تحدٍ مع ابنتها بـ صدى البلد| شاهد

قمم الأهرامات كانت مغطاة بالذهب.. خبير أثري يكشف أسرار العمارة المصرية القديمة |فيديوجراف

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

اﻟﻤﺰﻳﺪ