بيراميدز يصدم الأهلى ويجدد عقد نجمه 4 سنوات إضافية

أعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقده مع مهاجمه الشاب إبراهيم عادل بشكل رسمي، ليبقى اللاعب في صفوف النادي لأربع سنوات إضافية.

ووفقا للعقد الجديد الذي وقعه إبراهيم عادل مع نادي بيراميدز، فإن المهاجم الدولي الشاب مستمر في صفوف النادي حتى عام ٢٠٢٦.

ويعتبر إبراهيم عادل واحدا من أهم المهارات في الكرة المصرية، ونجح خلال فترة بسيطة في فرض اسمه ليكون أحد لاعبي المنتخب الوطني الأول، وكذلك المنتخب الأوليمبي، كما أنه من الأعمدة الأساسية لنادي بيراميدز.

يذكر أن إبراهيم عادل خضع مؤخرا لعملية جراحية عبارة عن مزق في جدار البطن وغاب بسبب تلك الإصابة عن المباريات الأخيرة، ومع تواصل الآلام تقرر خضوع اللاعب لجراحة، على أن يبدأ خلال أيام برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي ليكون جاهزا للعودة مع بدء تحضيرات الفريق للموسم الجديد.