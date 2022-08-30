عاجل .. بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

اعلن بيراميدز رحيل 3 لاعبين عن صفوف الفريق بعد قبل ختام الجولة الاخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

كرم نادي بيراميدز ثلاثي فريق الكرة مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأحمد توفيق، على هامش المران الأخير في الموسم الجاري، بملعب الدفاع الجوي، بعد انتهاء عقود اللاعبين الثلاثة مع النادي.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، على أن يكون حاضرا للاحتفالية التي أقامها الجهاز الفني بقيادة تاكيس جونياس والجهاز الإداري واللاعبون لزملائهم الثلاثة بعد انتهاء عقودهم ورحيلهم بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري.

ووجه الرئيس التنفيذي التحية للاعبي الفريق على مجهودهم الكبير خلال الموسم المنقضي والذي حقق خلاله بيراميدز المركز الثاني في الدوري الممتاز، ومؤكدا أن ما تحقق هو بداية للفوز بالألقاب خلال السنوات المقبلة، ومشيدا بما قدمه اللاعبون من جهد خلال موسم طويل وشاق.

وأكد المهندس ممدوح عيد اعتزازه بالثلاثي مهدي سليمان وأحمد توفيق وأحمد أيمن منصور وموجها لهم التحية على ما بذلوه من جهد خلال السنوات التي قضوها في صفوف النادي، ومتمنيا لهم التوفيق في مشوارهم القادم.