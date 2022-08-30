ينتهي طلاب الثانوية العامة، مساء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية 2022 عبر رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، والذي يشمل 12 جامعة جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بها في العام الدراسي المقبل 2022-2023، بعد فتح باب التقديم لها عن طريق رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، منذ الثلاثاء الماضي واستمرار تسجيل الرغبات للالتحاق بها حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية 2022 ويمكن لطلاب الحصول علي نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية 2022 بعد غلق أعمال التنسيق بـ 72 ساعات أو تقل عن ذلك ويمكن من خلال هذا الرابط الحصول علي نتيجة الجامعات الاهلية اضغط هنـــــا .

رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2022

نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية 2022 ،إتاحة رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات القبول التي يجرى تنفيذها للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بكليات الجامعات الأهلية الجديدة .

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 بعد غلق باب تسجيل الرغبات بمدة لن تزيد عن 72 ساعة كما هو مطبق في كل مراحل تنسيق الجامعات، وستعلن النتيجة فور اعتمادها رسميا عبر موقع التنسيق الإلكتروني بعد انتهاء أعمال التنسيق وترشيح الطلاب.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء أعمال التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

تظهر نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا www.tansik.egypt.gov.eg

يمكن للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الاطلاع على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 فور اعتمادها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا www.tansik.egypt.gov.eg

إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم القومي

الضغط على إطلاع

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

12 جامعة جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية

والجامعات الأهلية الجديدة هي جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.)

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالي أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأى كلية بأية جامعة أهلية؛ شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية.

وأضاف أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

يذكر أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية اعتباراً من الثلاثاء الموافق 23 أغسطس حتى 30 أغسطس الجارى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي www.tansik.egypt.gov.eg