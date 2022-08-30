فتح باب التقديم لـ برامج الساعات المعتمدة بـ ألسن عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، عن فتح باب التقديم للعام الاكاديمي 2022_2023 نظام الساعات المعتمدة بدءا من اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كشفت كلية الألسن بجامعة عين شمس موعد اختبارات القبول للطلاب الجدد برامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022_2023 من الأحد 18 سبتمبر حتى الخميس 22 سبتمبر كالاتي :

برنامج اللغة الإنجليزية : الأحد 18 سبتمبر التحرير الثلاثاء 20 سبتمبر الشفهي

برنامج اللغة الصينية : الاثنين 19 سبتمبر

برنامج اللغة الفرنسية : الثلاثاء 19 سبتمبر

برنامج اللغة الاسبانية : الثلاثاء 20 سبتمبر

برنامج اللغة الألمانية : الأربعاء 21 سبتمبر

برنامج اللغة الروسية : الخميس 22 سبتمبر

برنامج اللغة الإيطالية : 22 سبتمبر

وأشارت كلية الألسن بجامعة عين شمس الي موعد اللقاء التعريفي للطلاب الجدد الاحد 28 أغسطس 2022 من الساعة 10 صباحا حتي 2 مساء لجميع البرامج .

وتقدّم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأعلنت كلية الألسن عدد 8 برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة، وتعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحون باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

كما تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

[برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية - برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية. - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية - برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية - برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية]

والجدير بالذكر نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، يوما تعريفيا لبرامج الساعات المعتمدة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة هالة سيد متولى، منسق عام الساعات المعتمدة بالكلية، بحضور لفيف من السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد من الطلاب و أولياء أمورهم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المكثفة.

بينما تحدثت الدكتورة مروة طنطاوى، رئيس قسم اللغة الايطالية، عن برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية، موضحة أن وزارة الخارجية الإيطالية تدعم القسم بخبراء أجانب وعددهم ٢ لإفادة الطلاب ليس فقط لغويا ولكن للعمل على إيجاد فرص عمل لهم، و تزود وزارة الخارجية الإيطالية مكتبة القسم الخاصة بأحدث الكتب التعليمية والثقافية وفي علوم الترجمة مجانا باعتبار القسم من أقدم أقسام إيطالية في الشرق الأوسط وترتبط نشأته بنشأة الكلية ١٩٥٦-١٩٥٧، لافتة إلى أن البرنامج يركز على مقررات الترجمة في مجالات الحياة المختلفة باستخدام التكنولوجيا لمواكبة تطورات العصر، موضحة أنه يوجد بروتوكولان تعاون مع أرقى الجامعات الإيطالية لإفادة الطالب من منح الدراسة بالخارج ، وتوجد نخبة من الأساتذة بالقسم الذين حصلوا على الدكتوراة من الخارج الذين لديهم خبرة بكل ما هو جديد في سوق العمل، كذلك توجد فرص عمل كثيرة للخريج وخاصة في مجال الصناعة والتجارة والغاز لكن لابد من تنمية مهارات الطالب عن طريق هذا البرنامج الذي أعد خصيصا لتخريج طالب يجيد الترجمة الشفهية والتحريرية.