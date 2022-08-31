ميار شريف تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول

ودّعت بطلة التنس المصرية ميار شريف بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ، رابع بطولات جراند سلام الكبرى بموسم التنس، من الدور الأول.

جاء ذلك عقب خسارة اللاعبة المصرية ، المصنفة رقم 63 عالميًا ، بصعوبة على يد الأوكرانية مارتا كوستييك، المصنفة رقم 65 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-7 و4-6 اليوم الأربعاء بالدور الاول بالبطولة فى مباراة استغرقت ساعة و29 دقيقة .

ومن المقرر أن تواجه ميار اليوم رفقة نظيرتها الأرجنتينية نادية بدوروسكا ثنائى من التشيك وروسيا بالدور الأول بالبطولة بمنافسات زوجى السيدات.

وصعدت البولندية ايجا شفيونتيك ، المصنفة الاولى عالميا، للدور الثانى بالبطولة بمنافسات الفردى ، عقب تغلبها على الايطالية جاسمين باولينى ، المصنفة رقم 56 عالميا ، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-0 فى مباراة استغرقت ساعة وسبع دقائق.

وتواجه اللاعبة البولندية بالدور المقبل الامريكية سلوانى ستيفنز، المصنفة رقم 51 عالميا، التى أطاحت بدورها بالبلجيكية جريت ميننين، المصنفة رقم 110 عالميا ، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 1-6 و6-3 و6-3 فى مباراة استغرقت ساعتين وعشر دقائق.

وتقام البطولة خلال الفترة من 23 من شهر أغسطس الجارى وحتى 12 من شهر سبتمبر المقبل.