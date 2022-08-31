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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميار شريف تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول

بطلة التنس المصرية
بطلة التنس المصرية ميار شريف

ودّعت بطلة التنس المصرية ميار شريف بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ، رابع بطولات جراند سلام الكبرى بموسم التنس، من الدور الأول.
جاء ذلك عقب خسارة اللاعبة المصرية ، المصنفة رقم 63 عالميًا ، بصعوبة على يد الأوكرانية مارتا كوستييك، المصنفة رقم 65 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-7 و4-6 اليوم الأربعاء بالدور الاول بالبطولة فى مباراة استغرقت ساعة و29 دقيقة .
ومن المقرر أن تواجه ميار اليوم رفقة نظيرتها الأرجنتينية نادية بدوروسكا ثنائى من التشيك وروسيا بالدور الأول بالبطولة بمنافسات زوجى السيدات.
وصعدت البولندية ايجا شفيونتيك ، المصنفة الاولى عالميا، للدور الثانى بالبطولة بمنافسات الفردى ، عقب تغلبها على الايطالية جاسمين باولينى ، المصنفة رقم 56 عالميا ، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-0 فى مباراة استغرقت ساعة وسبع دقائق.
وتواجه اللاعبة البولندية بالدور المقبل الامريكية سلوانى ستيفنز، المصنفة رقم 51 عالميا، التى أطاحت بدورها بالبلجيكية جريت ميننين، المصنفة رقم 110 عالميا ، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 1-6 و6-3 و6-3 فى مباراة استغرقت ساعتين وعشر دقائق.
وتقام البطولة خلال الفترة من 23 من شهر أغسطس الجارى وحتى 12 من شهر سبتمبر المقبل.

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