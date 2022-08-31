عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

31 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج

الأبراج
الأبراج

قالت خبيرة الأبراج ماجي فرح إنه بانتظار مواليد اليوم انطلاقة عام جيد جدا داعم وواعد، ترتاح يجعلك ترد الأمور إلى مجراها الطبيعي، وتتفاعل بشكل أفضل واثق من نفسك مرتاح أكثر تتحقق أمنيات أو تتجسد رغبات وتشعر أنك بمنأى عن الحوادث والمفاجآت تقوى الحظوظ على مختلف المستويات ويعطيك ظروفا مهمة جدا تجعل المرحلة المقبلة واعدة بتطورات جيدة جدا  مطلوب منك أن تكون حاضراً ومسئولا وأن تتفاعل مع الظروف بطريقة موضوعية سنة غنية وحافلة بالتقدم والنجاح التي ستأخذك إلى مراكز عالية من المهارة والشهرة.
 

مواليد اليوم الأربعاء 31 أغسطس من برج العذراء

مولود اليوم من برج  العذراء يفضل الروتين الوظيفي، والتمسك بالعادات، كما أنه أناني ويصر على الرفض في حالة عدم اقتناعه، ولا يستطيع مولود برج العذراء على التعبير عن مشاعره بشكل مناسب ومثالي، لذلك يبدو صعبَ الفهم ومحافظاً، ويعدّ مولود اليوم شخصية قلقة ومتوترة في كثير من الأحيان، وعنيدة، إذ من الصعب على الآخرين تغيير رأيه في حال اعتقاده بأمر ما، وفي كثير من الأحيان قد يشعر بالإحباط بسهولة بسبب أمور بسيطة، وبما أنّ شخصيته تميل إلى المثالية، فمن الممكن أن ينهي الموضوع بالفشل، ولا يسعى لإكماله في حال أحسّ بأنه غير مكتمل ومثاليّ.

العذراء الأبراج الروتين الأبراج تاريخ ميلاد health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

تفاصيل خطة الزمالك لمنع انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

صورة تكشف أولى صفقات الأهلي الصيفية| شاهد

الأهلي يقترب من ضم "أسد" الكاميرون| تفاصيل

سيد معوض يفتح النار على أحمد عبد القادر: اعتذر لجماهير الأهلي |فيديو

موضوعات متعلقة

12 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. ونصيحة الأبراج لك

11 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 10 يونيو 2022

7 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

أبراج تعاني من الوحدة.. تعرف عليها

24 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

ترشيحاتنا

عقوبات شديدة وعزلة دبلوماسية وتهديدات عسكرية.. إسرائيل تطالب بردع إيران بسبب النووي

4 انتصارات متتالية.. مشوار شوقي غريب لإبقاء المقاولون العرب في الدوري

طلاب الثانوية العامة للمكفوفين يختتمون امتحانات الدور الثاني اليوم

صرح هندسي على النيل.. كوبرى ومحور كلابشة الجديد بأسوان مشروع تنموي عملاق

أغنيتان بصوته.. ما لا تعرفه عن لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

أوقات وأماكن يستجاب فيها الدعاء .. علي جمعة يكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جامب سوت.. كيم كاردشيان تتألق بإطلالة تبرز جمالها

تسبب العمى.. احترس من تناول القهوة بهذه الطريقة

سابه غرقان في دمه.. تفاصيل مصرع اليوتيوبر "أحمد ميرندا"|وانهيار والدته:عايزة حق ابني

كراهية لليهود.. اعتداء صبي أمريكي على رجلين من السامية بمطفأة حريق |شاهد

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ