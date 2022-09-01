رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس يبحث عنه جميع طلاب الدور الثاني ثانوية عامة 2022 على جميع محركات البحث ، بحالة من القلق و الترقب ، حيث ينتظر الجميع معرفة نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 ليحسم كل طالب مصيره في تنسيق الجامعات 2022

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس ، من المقرر أن تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 من جانب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قريباً .

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس ، سوف يظهر على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم ، التي يعلن عليها جميع نتائج الامتحانات سنوياً .

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس ، يمكن لمن يهمه الأمر متابعة ظهوره على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://emis.gov.eg/

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس .. خطوات استخدامه

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نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

على رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس سيجد الطالب أنه حاصلا على نصف الدرجة الكلية للمادة فقط، إلا اذا كان هذا الطالب دخل الدور الثاني بسبب تأجيل الامتحانات لعذر قهري مثبت بالأوراق الرسمية المقبولة من الوزارة، ففي هذه الحالة فقط سيحصل هذا الطالب على الدرجة الكلية للمادة في الدور الثاني.

حيث تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، على أنه "لكل طالب راسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة".

وعلى رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس ، في حالة اكتشاف الطالب انه راسباً ، سيكون في هذه الحالة ملزما بإعادة السنة في مواد الرسوب فقط .

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس .. اجراءات ما قبل اعلانها

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه قبل اعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس تم إسناد التصحيح الإلكتروني لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للكنترولات بدلا من المدينة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه يتم تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشكل إلكترونيا وليس يدويا، لافتا إلى أن مدارس المتفوقين كلها متوفر فيها أجهزة وبرامج التصحيح الإلكتروني، ولذا تمت الاستعانة بهذه الأجهزة والبرامج و المتخصصين فيها ليتولوا تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الكنترولات.

وقد تم تشكيل لجنة من مستشاري المواد لتراجع نماذج اجابة امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2022 قبل البدء في التصحيح ليتم اجراء التعديلات منعا لاي ظلم للطالب في التصحيح

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

علم موقع صدى البلد أن هناك تعليمات لجميع كنترولات ثانوية عامة 2022 بعدم التسرع في اعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 إلا بعد حصول كل طالب على حقه كاملا

وتسير أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2022 على قدم و ساق حاليا داخل كنترولات الثانوية العامة بشكل إلكتروني عبر اجهزة وبرامج التصحيح الالكتروني الخاصة بمدارس المتفوقين .

ومن المقرر أن يتم اعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس بعد انتهاء التصحيح و المراجعة و رصد الدرجات ، ثم عرض نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس على وزير التربية والتعليم تمهيدا لإعتمادها رسميا ، ثم يتم اعلانها إلكترونيا على رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ثم يتم بعد ذلك اعلانها في جميع المدارس الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية .