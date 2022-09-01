قسم الفيزياء بتربية جامعة عين شمس يحتفل بخريجي 2021-2022

نظم قسم الفيزياء بكلية التربية جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور حازم راشد، عميد الكلية، حفلا لخريجي القسم للعام 2021 - 2022.

وشهد الحفل العديد من الفعاليات والفقرات بحضور الدكتور عبد الناصر رشاد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة صفاء شحاتة، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء الدين عبد الحليم محمد فرج، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف السيد بخيت، عميد كلية التربية بجامعة 6 أكتوبر وعضو هيئة التدريس بالقسم، والدكتورة هبة الغريب عطية، القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الفيزياء، وأعضاء هيئة التدريس من القسم والأقسام المساندة للبرنامج وأولياء أمور الخريجين.

وقدم الحفل الخريج فتحي محمد عبد العزيز والخريجة نورهان أحمد عبد الحليم، وبدأ بالسلام الجمهورى وعرض الإنجازات الطلابية لقسم الفيزياء، والتركيز على الإبداعات الطلابية لخريجي القسم في المجالات المتنوعة .

وألقت الدكتورة هبة الغريب عطية، القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الفيزياء، كلمة رحبت فيها بالحضور وعبرت عن أهمية الخريج ودوره في العملية التعليمية، وقدمت الشكر لأولياء أمور الخريجين .

كما ألقى الدكتور علاء الدين عبد الحليم، رئيس مجلس القسم السابق ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلمة ألقى فيها الضوء على قدرات ومهارات الخريج والدور المتكامل للأسرة ولهيئة التدريس ولإدارة الكلية في المنظومة التعليمية لتكوين خريج متميز.

فيما ألقى الأستاذ الدكتور عبد الناصر رشاد كلمة أكد فيها الجوانب الأساسية للخريج واستعداده لمواجهة سوق العمل والتأهيل للدراسات العليا.

كما أكدت الدكتورة صفاء شحاتة، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، الجهود المبذولة من أجل الخريج والتكاتف الكامل من إدارة الكلية للوصول إلى خريج متميز، وقدمت الشكر لأولياء أمور الخريجين وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

فيما ذكر الدكتور أسامة جبريل، أستاذ المناهج وطرق التدريس بالكلية، التكنولوجيات المؤهلة مستقبليا للمنافسة في سوق العمل.

وقد ضم الحفل العديد من الفقرات الطلابية والتى بدأت بكلمة للخريج ألقتها الخريجة إسراء بدر، كما تم إلقاء الشعر عن “بشرى للخريج” ألقتها الطالبة منه عبد الشكور.

وقدم الطلاب “سكتش” تمثيليا يبين جميع مراحل الاختيار للطالب، بداية من مجال التخصص حتى التخرج بشكل فكاهي تكاملى يبين القدرات التى تعلموها على أيدى أساتذتهم في قسم الفيزياء والأقسام المساندة، وقدموا الشكر للأولياء الأمور.

وشارك في هذا الاسكتش التمثيلي الخريج يوسف مجدي والخريج جورج سوس والخريجة سلمى محمد.

كما ألقت الخريجة هدير محمد محمد أبيات ا زجلية متميزة عن “خواطر خريج”.

واختتمت الفقرات الطلابية بنشيد جماعى عن الخريج، ثم ألقى الخريج حسام محمد قسم الخريج وردد وراءه جميع الخريجين.

واختتم الحفل بالتكريمات لأوائل الخريجين، وهن الخريجة مروة محمود عبد الفتاح، والخريجة هدير فتحي عبده، والخريجة شيماء عبده أحمد، والخريجة دنيا طه محمود، والخريجة دنيا أسامة محمد، وجميع خريجي دفعة قسم الفيزياء 2022، وتم تخصيص جوائز للمبدعين من الخريجين حصل عليها الخريج جورج سوس والخريجة سمر بهاء الدين.

وتم التقاط العديد من الصور التذكارية للخريجين مع أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمورهم.