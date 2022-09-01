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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صرخات داخل توك توك.. سائق يتحرش بفتاة في الخليفة

السائق المتهم
السائق المتهم

تعرضت فتاة لواقعة تحرش علي يد سائق " توك توك " إلا أن أحد المارة أنقذها، وتم ضبط السائق وآمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة الخليفة من إحدى الفتيات مقيمة بالتجمع الخامس قررت بأنها أثناء استقلالها  "توك توك" بدائرة القسم فوجئت بقيام السائق بالتوجه لإحدى المناطق، وقيامه بالتحرش بها إلا أنها قامت بالاستغاثة وتدخل على إثر ذلك أحد المارة ولاذ سائق "التوك توك "بالفرار.

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أمكن التوصل إلى شاهد الواقعة وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال المجنى عليها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق - مقيم بالدرب الأحمر تم ضبطه حال استقلاله" التوك توك "  المستخدمة فى الواقعة .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السائق المتهم

عقوبة التحرش الجنسي

وعن عقوبة تحرش أي شخص بفتاة، نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

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عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

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