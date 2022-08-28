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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حفلة اغتصاب لـ فتاة الهرم.. والمتهمون: لقيناها بتحشش في الشارع أخدناها البيت

فتاة - ارشيفية
فتاة - ارشيفية

فتاة الهرم.. اتهمت 4 شباب باغتصابها بعد احتجازها داخل أحد الشقق السكينة في الجيزة لمدة 12 ساعة، وهو ما أنكره المتهمين الأربعة أمام جهات التحقيق حين تم مواجهتهم باتهامات خطف فتاة الهرم وتناوب اغتصابها لمدة 12 ساعة في شقة أحدهم.

تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام فتاة الهرم لـ 4 شباب باحتجازها داخل شقة أحدهم في الجيزة، وتناوبهم اغتصابها واحد تلو الأخر قرابة 12 ساعة، حيث تضاربت الأقوال بين فتاة الهرم والمتهمين، الأولى تؤكد اغتصابها على الشباب، والمتهمين أنها حضرت بكامل إرادتها.

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التفاصيل الكاملة لاتهام فتاة الهرم 4 شباب باغتصابها

بداية واقعة فتاة الهرم، كانت بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في قسم الهرم، منها أفادت خلاله قيام 4 شباب بالاعتداء عليها جنسيا واغتصابها داخل شقة أحدهم في الجيزة، وذلك بعد أن اصطحبوها إلى الشقة "حددت مكانها" واحتجزوها في الداخل وتناوبوا عليها الاغتصاب لمدة 12 ساعة.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط الأربعة شباب المتهمين في الواقعة، وتم اقتيادهم الي قسم الشرطة، وبمواجهتهم باتهامات فتاة الهرم لهم واحتجازها وتناوب اغتصابها، أنكر جميعهم ما حدث وأكدوا أنها حضرت بمحض إرادتها إلي الشقة.

فتاة - ارشيفية

وباشرت نيابة الهرم التحقيقات في واقعة إتهام فتاة الهرم لـ 4 شباب باحتجازها قرابة 12 ساعة داخل شقة في الجيزة، وتناوب اغتصابها والتعدي عليها جنسيا، حيث واجهت النيابة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم وانكروا جميعا رواية الفتاة واتهاماتها لهم.

المتهمين باغتصاب فتاة الهرم: كدابة وجت معانا بمزاجها

وأمام النيابة قال أحد المتهمين باغتصاب فتاة الهرم، عقب إنكاره روايتها واغتصابها لمدة 12 ساعة، أنها حضرت بكامل إرادتها حيث ذهبت رفقته وأصدقائه إلى الشقة بدون احتجازها أو إجبارها على الحضور والذهاب معهم جميعا.

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كما أكد متهم آخر أمام النيابة، أنه حال تواجده رفقة أصدقائه داخل أحد السيارات يتناولون الخمور، شاهدوا فتاة الهرم على جانب الطريق تدخن سيجارة حشيش، وذهبوا إليها عارضين عليها الذهاب معهم لممارسة الرذيلة واتفقوا سويا واصطحبوها عبر السيارة إلي شقة أحدهم.

وما أن وصلوا إلى الشقة بأحد مناطق الجيزة، حتى تناوبوا جميعا ممارسة الرذيلة معها، وما أن انتهوا بعد مرور 12 ساعة خرجوا من الشقة وقاموا بتوصيلها إلي منزلها، نافيا اتهامات فتاة الهرم باحتجازها من قبل المتهمين في الشقة.

وأضاف متهم أمام نيابة الهرم، أن الفتاة ظلت برفقتهم في شقة بأحد مناطق الهرم قرابة 12 ساعة، وخلال ذلك قام كلا منهم بمعاشرتها جنسيا برضاها دون إجبارها على ذلك، ثم قاموا بتوصيلها إلى منزلها، قائلا "جت بمزاجها معانا، وكل حاجة كانت بموافقتها".

فتاة - ارشيفية

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث اللازمة في الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي على الفتاة وعرضها على الطب الشرعي.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغاً من إحدى الفتيات يفيد باعتداء 4 أشخاص عليها جنسيا، داخل منزل أحدهم في الجيزة، وذلك بأن اصطحبوها إلى المنزل وتناوبوا اغتصابها ، وبعدها خرجت من المنزل لتذهب إلى قسم الشرطة لتحرر محضرًا ضدهم.

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