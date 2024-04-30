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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. الصفدي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت وسائل إعلام اردنية؛ أن نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يلتقي ، الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة عمّان.


وتأتي زيارة بلينكن - وهي السابعة للمنطقة - في إطار جهود التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومخاطر الهجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما سيتم مناقشة آليات رفع كل القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية.

 

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