بيضعف من غير ما نحس.. 9 حيل طبيعية لتقوية السمع

تعد حاسة السمع من الحواس المهمة فى جسم الإنسان، ولكن عادة ما يتم إهمالها وبسبب التعرض للضوضاء الكثيفة والتلوث السمعى والعادات الخاطئة تتعرض حاسة السمع للانحفاض، خاصة مع التقدم فى العمر.

ووفقا لما جاء فى موقع “nagish” نستعرض أهم الحيل الطبيعية التى تساعد على تقوية السمع.

تمارين السمع اليومية

يقترح بعض الخبراء أداء تمارين سمعية منتظمة للمساعدة في تقوية الجهاز السمعي وتحسين مهارات الاستماع وعلى سبيل المثال: القراءة بصوت عالٍ وممارسة اتجاه الصوت.



الفيتامينات والمكملات الغذائية

قد تلعب بعض الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ب 12 وزيت السمك والمغنيسيوم والزنك، دورًا في الحفاظ على صحة السمع في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، تشير بعض الدراسات إلى فوائدها المحتملة.



تنظيف أذنيك

يعد الحفاظ على نظافة أذنيك وخالية من تراكم شمع الأذن بشكل مفرط أمرًا ضروريًا للسمع الأمثل، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن فقدان السمع التوصيلي يحدث بسبب العوائق والالتهابات في الأذنين الخارجية والوسطى، ويمكن علاج الالتهابات البكتيرية بالمضادات الحيوية.

تنظيف الاذن



النظام الغذائي الصحي

ترتبط العديد من علامات فقدان السمع ارتباطًا مباشرًا بالالتهاب المزمن، والتي يمكنك التحكم فيها من خلال اتباع نظام غذائي متوازن ومضاد للالتهابات غني بحمض الفوليك ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي قد تعزز صحة الأذن بشكل عام وقم بتضمين الأسماك الطازجة والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي.



ممارسة الرياضة

النشاط البدني المنتظم يحسن الدورة الدموية، ما قد يفيد الأوعية الدموية الصغيرة في الأذن الداخلية.



شاي الزنجبيل

خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات يمكن أن تدعم صحة الأذن وتقوي السمع.



زيت شجرة الشاي

خصائص زيت شجرة الشاي المضادة للبكتيريا والفطريات دفعت البعض إلى استخدامه للحفاظ على نظافة الأذن.



مستخلص الجنكة بيلوبا

يُعتقد أن الجنكة بيلوبا تعمل على تحسين الدورة الدموية، مما قد يكون له تأثير إيجابي على الجهاز السمعي ويتم استخدامه في الغالب للأشخاص الذين يعانون من ضعف أو فقدان السمع المفاجئ.



زيت كاجيبوت العطري

يُعتقد أن هذا الزيت له تأثيرات مضادة للالتهابات وقد استخدمه البعض لدعم صحة الأذن.

تنبيه: إذا كانت الحالة مستمرة أو شديدة فيجب زيارة طبيب موثوق لأن ضعف السمع حالة معقدة وما يناسب فردًا ما قد لا يناسب شخصًا آخر بالإضافة إلى ذلك إذا كانت مشاكل السمع ناتجة عن حالة طبية، فمن الضروري معالجة المشكلة الأساسية بدلاً من الاعتماد فقط على العلاجات الطبيعية.