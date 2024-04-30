عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بيضعف من غير ما نحس.. 9 حيل طبيعية لتقوية السمع

صدى البلد

تعد حاسة السمع من الحواس المهمة فى جسم الإنسان، ولكن عادة ما يتم إهمالها وبسبب التعرض للضوضاء الكثيفة والتلوث السمعى والعادات الخاطئة تتعرض حاسة السمع للانحفاض، خاصة مع التقدم فى العمر.

ووفقا لما جاء فى موقع “nagish” نستعرض أهم الحيل الطبيعية التى تساعد على تقوية السمع.

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

تمارين السمع اليومية

 يقترح بعض الخبراء أداء تمارين سمعية منتظمة للمساعدة في تقوية الجهاز السمعي وتحسين مهارات الاستماع وعلى سبيل المثال: القراءة بصوت عالٍ وممارسة اتجاه الصوت.


الفيتامينات والمكملات الغذائية

 قد تلعب بعض الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ب 12 وزيت السمك والمغنيسيوم والزنك، دورًا في الحفاظ على صحة السمع  في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، تشير بعض الدراسات إلى فوائدها المحتملة.


تنظيف أذنيك

يعد الحفاظ على نظافة أذنيك وخالية من تراكم شمع الأذن بشكل مفرط أمرًا ضروريًا للسمع الأمثل، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن فقدان السمع التوصيلي يحدث بسبب العوائق والالتهابات في الأذنين الخارجية والوسطى، ويمكن علاج الالتهابات البكتيرية بالمضادات الحيوية. 

تنظيف الاذن
تنظيف الاذن


النظام الغذائي الصحي

 ترتبط العديد من علامات فقدان السمع ارتباطًا مباشرًا بالالتهاب المزمن، والتي يمكنك التحكم فيها من خلال اتباع نظام غذائي متوازن ومضاد للالتهابات غني بحمض الفوليك ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي قد تعزز صحة الأذن بشكل عام وقم بتضمين الأسماك الطازجة والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي.


ممارسة الرياضة

 النشاط البدني المنتظم يحسن الدورة الدموية، ما قد يفيد الأوعية الدموية الصغيرة في الأذن الداخلية.


شاي الزنجبيل

خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات يمكن أن تدعم صحة الأذن وتقوي السمع. 


زيت شجرة الشاي

خصائص زيت شجرة الشاي المضادة للبكتيريا والفطريات دفعت البعض إلى استخدامه للحفاظ على نظافة الأذن.


مستخلص الجنكة بيلوبا

 يُعتقد أن الجنكة بيلوبا تعمل على تحسين الدورة الدموية، مما قد يكون له تأثير إيجابي على الجهاز السمعي ويتم استخدامه في الغالب للأشخاص الذين يعانون من ضعف أو فقدان السمع المفاجئ.


زيت كاجيبوت العطري

 يُعتقد أن هذا الزيت له تأثيرات مضادة للالتهابات وقد استخدمه البعض لدعم صحة الأذن.

تنبيه: إذا كانت الحالة مستمرة أو شديدة فيجب زيارة طبيب موثوق لأن ضعف السمع حالة معقدة وما يناسب فردًا ما قد لا يناسب شخصًا آخر بالإضافة إلى ذلك إذا كانت مشاكل السمع ناتجة عن حالة طبية، فمن الضروري معالجة المشكلة الأساسية بدلاً من الاعتماد فقط على العلاجات الطبيعية.

السمع الالتهاب المزمن التلوث السمعي حاسة السمع علاج الالتهابات البكتيرية مشاكل السمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

كواليس ما فعله أفشة مع كولر عقب مباراة مازيمبي وحقيقة توقيع عقوبة

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

عمرو الدرديري يستفز جمهور الأهلي بمنشور ساخر| شاهد

موضوعات متعلقة

كائنات فضائية على المريخ .. دلائل جديدة من وكالة ناسا

طريقه عمل سلطة المكرونة الفرنسية

«مش الليمون ولا البصل».. أكلات شهيرة في شم النسيم تقوي المناعة

أرخص من الجاهز .. طريقة عمل كب كيك شيكولاتة

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل قرص بالسمسم في البيت

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

من غير سيلكون .. إعادة بناء الثدي بخلايا طبيعية يعيد الأمل للنساء

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

الجيش الأمريكي يعلن استهداف صواريخ الحوثيين لسفينة يونانية في البحر الأحمر

خطأ شائع في الصلاة على النبي.. أمين الإفتاء تحذر منه

حازم إمام: عاشور أفضل لاعب في مصر ولم يقدم سوى 70% من مستواه.. فيديو

مرتضى منصور أمام المحكمة بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

صحافة مصرية.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيضعف من غير ما نحس.. 9 حيل طبيعية لتقوية السمع

لمرضى السكر.. تناول هذا الطعام قبل الأكل ولن تعانى من مضاعفات

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

"محتاجة إعادة نظر".. علامات توضح أنك في علاقة صداقة سامة

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ