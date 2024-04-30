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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بكاء ريهام عبد الغفور أثناء تسلمها تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور

صدى البلد

بكت الفنانة ريهام عبد الغفور أثناء تسلمها تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الأربعاء الماضي.

ولم تتمالك ريهام نفسها وهي على المسرح مع أسرتها أبناء وأحفاد الراحل، وسط تأثر كل الحضور.

وقالت ريهام خلال كلمتها: "عايزة أحكيلكم موقف حصل بيني وبينه، في مرة لقيت على السوشيال ميديا إنه اتكرم فى إحدى المناسبات المسرحية، وساعتها لومته إنه ماقاليش عشان أحضر ولكن وعدته إنى هحضر تكريمه الجاي"، وتابعت باكية: "وفعلا أنا النهارده بحضر تكريمه أهو وهو أكيد موجود وحاسس بينا".

وحضر عدد كبير من الفنانين حفل تكريمه، ومنهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، والمخرج خالد جلال، والفنانون محمد أبو داود، وإيهاب فهمي، وسميرة عبد العزيز، ولطفي لبيب، والأب بطرس دانيال، والفنان محمد رياض، والفنان أيمن الشيوي، والفنان أحمد سلامة، والفنان أيمن عزب، والفنان محمد صلاح آدم، والفنانة عزة لبيب، والفنانة آمال رمزي، والفنان محمد رضوان، والفنانة عفاف شعيب، وهند عاكف، وغيرهم كثير.

بدأ الحفل بفيلم تسجيلي تحت عنوان "شكرا أشرف عبد الغفور" من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، واستعرض الفيلم شهادات لنجوم الفن مثل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنانة سوسن بدر، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل، والفنانة حنان مطاوع، والفنان إيهاب فهمي، والفنان نبيل الحلفاوي. 

وتحدث كل منهم عن ذكرياته مع الراحل أشرف عبد الغفور وأهم المواقف التي جمعتهم سويا.
 

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