الحفيدة دخلت المعركة … قصة أم تدعو على أولادها بطريقة صادمة

تصدّر مقطع فيديو لسيدة مسنّة مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد ظهورها وهي ترفع يديها إلى السماء بالدعاء… لكن ليس طلبًا للرحمة، بل بالدعاء على بناتها الثلاث.

تزامن المشهد مع هطول المطر، ما أعطى الواقعة بُعدًا دراميًا وإنسانيًا مضاعفًا.

الفيديو أثار جدلاً واسعًا وانقسامًا حادًا بين المتابعين، بين من تعاطف مع الأم ورأى في تصرفها انعكاسًا لمعاناتها، وبين من صدمه قسوة الكلمات، معتبرًا ما صدر عنها تجاوزًا للحدود المقبولة مهما كانت الظروف.

وظهرت السيدة في حالة انفعال شديد، تصف بناتها بعبارات قاسية مثل "3 شياطين"، قبل أن تردد دعوات مؤلمة مثل: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"، و"ربنا ياخد منكم ما يديكم".

المشهد لم يكن مجرد لحظة غضب عابرة، بل بدا كتفريغ لشحنة طويلة من القهر المتراكم، وكأنها تحاول إيصال رسالة لم تجد طريقها إلا عبر هذا الانفجار العلني.

