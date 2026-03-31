الرعاية الصحية: 850 ألف عملية جراحية ضمن منظومة التأمين الشامل| تفاصيل

كشف الدكتور محمد السنافيري، مساعد المدير التنفيذي لشئون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية بهيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل أجرت أكثر من 850 ألف عملية جراحية وتدخل طبي، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس جهود الدولة ودعم مؤسساتها للقطاع الصحي.

وأوضح السنافيري، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظومة تركز على جودة الخدمات وفق معايير وبروتوكولات عالمية، لافتًا إلى أن نحو 40% من التدخلات تشمل عمليات متقدمة في جراحات المخ والأعصاب، واستئصال الأورام، ومناظير المخ، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات الطبية.

وأشار إلى إدخال خدمات متطورة مثل القسطرة القلبية والمخية وزراعات الكبد والكلى، مع العمل على إدخال الجراحات الروبوتية قريبًا، مؤكدًا أن توفير هذه الخدمات داخل المحافظات ساهم في تخفيف الأعباء على المرضى من حيث التكلفة ومشقة السفر لتلقي العلاج.

وأكد أن المنظومة نجحت في تقليص قوائم الانتظار بشكل كبير بفضل التحول الرقمي وجاهزية المستشفيات والأطقم الطبية، مشيرًا إلى أن مساهمة المريض في بعض العمليات تمثل جزءًا بسيطًا من التكلفة الفعلية، التي قد تصل إلى أكثر من مليون جنيه، مما يعزز شعور المواطن بالأمان الصحي ويشجعه على تلقي العلاج.