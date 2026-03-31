نفيًا للمتداول.. مصدر مقرب يكشف سبب وفاة نجل الإعلامي محمود الورواري

كشف مصدر مقرب من عائلة الإعلامي محمود الورواري، في تصريح خاص لـ صدى البلد، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن سبب وفاة نجله، والذي وافته المنية صباح يوم الأحد.

سبب وفاة نجل الورواري

وأكد المصدر أن ما نشرته بعض المواقع حول وفاة نجل الورواري نتيجة حادث سير في إنجلترا، عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن هذه المعلومات غير دقيقة.

وأوضح المصدر أن الوفاة جاءت نتيجة تدهور الحالة الصحية له، حيث كان يعاني من التهاب في الشعب الهوائية، وتعرض لمضاعفات شديدة أشبه بأعراض فيروس كورونا، ما أدى إلى انخفاض حاد في الدورة الدموية، ووفاته هناك.

وطالب المصدر بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالواقعة، احترامًا لمشاعر الأسرة في هذا الظرف الإنساني الصعب.